«Поплатилась»: коллеги рассказали о медсестре, предложившей готовить яд для собак

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Медсестра из Москвы предложила изготовить яд для домашних животных после того, как жители Подмосковья в Сети пожаловалась на соседей, не убирающих за своими питомцами. Как считает 35-летняя Екатерина Б., данную проблему «без жертв» никак не решить. Однако после этих слов на медработницу обрушился шквал негативных комментариев. Не оценили юмор женщины и на работе. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась судьба медсестры и что ей может грозить по закону.

Нужна помощь — обращайся

Начался скандал с поста в Instagram, где пользователи пожаловались на грязь и неубранные собачьи экскременты во дворах. По словам автора поста, из-за бездействия владельцев питомцев жильцам «приходится дышать вонью».

— Наш променад превратили в собачий туалет. Почему бы вам, если убирать за псом ниже вашего достоинства, не водить его к себе под окна? — посетовал автор публикации.

Одним из комментаторов оказалась Екатерина Б.

— Если нужна помощь в изготовлении зелья-отравы для псов, обращайтесь! — написала она. Правда, чуть позже сообщение было удалено.

Фото: instagram putilkovo.life

Никогда не проявляла агрессии

Автор комментария, спровоцировавшего скандал, до недавнего времени работала в отделении реанимации и интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52. Это подтвердила руководитель отдела по связям с общественностью медучреждения Марина Муркова.

— Эта медсестра у нас больше не работает. Всю эту историю мы предпочитаем не комментировать. Уволилась она по собственному желанию, — сказала Муркова.

В свою очередь, теперь уже бывшие коллеги девушки отзываются о ней положительно.

По словам Владимира Иванова (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»), Екатерина всегда профессионально выполняла свои обязанности и никогда не проявляла агрессии:

— С ней было очень легко взаимодействовать. Не помню случаев, когда бы она как-то негативно реагировала на коллег или пациентов. Всегда улыбчивая, доброжелательная. Жаль, что так получилось. Но я так и не понял все же — была это шутка или нет.

Собеседник «ВМ» отметил, что в их коллективе трудится больше двух тысяч сотрудников и у всех одна цель — помогать людям:

— Наша задача — своевременно предоставить медицинскую помощь человеку. Коллектив у нас доброжелательный. Все принимают коллег со всеми их убеждениями и понятиями. Любые интересы и увлечения, не касающиеся трудовой деятельности, — это личное дело каждого. И, конечно, возможно, она где-то перешла черту, поэтому все закончилось так плачевно для нее. Поплатилась работой.

Сама Екатерина отказалась общаться с корреспондентом «ВМ». Женщина также ограничила доступ к своим социальным сетям.

Не по пути

Представители администрации ГКБ № 52 на официальной странице в Instagram написали, что их бывшая сотрудница перешла все допустимые границы:

— Нам — и как больнице, и как сообществу — не по пути с теми, кто предложил содействие в убийстве. Наша миссия прямо противоположна — мы спасаем жизни,— говорится в посте.

Руководство больницы посчитало, что такое поведение врача несовместимо «с писаным и неписаным кодексом чести любого человека», который выбрал белый халат как униформу, а принцип «не навреди» поставил во главу угла.

После случившегося сотрудники больницы проверили, на месте ли все медицинские препараты. Недостачи выявлено не было.

Абсолютно недопустимо

Специалист Всемирного фонда дикой природы, зоозащитник Наталья Дронова в беседе с «ВМ» напомнила, что призыв к жестокому обращению с животными запрещен:

— Ее поведение, конечно, абсолютно недопустимое. Использование яда запрещено даже для усмирения диких хищников, что уж говорить о домашних питомцах. Конечно, призыв автора поста к людям, которые выводят своих питомцев на прогулку, вполне понятен. Я сама не люблю, когда владельцы собак не убирают за своими любимцами. Но предложения врача звучат крайне дико. Просто странно слышать такое от человека, который работает с людьми и должен быть миролюбивым и сострадательным. Призывающий к убийству врач — не врач.

При этом Дронова отметила, что слова медсестры сложно причислить к жестокому обращению с животными, поскольку никаких действий с ее стороны не было совершено. А вот с точки зрения морали, как считает собеседница «ВМ», поступок женщины «не делает ей чести».

— Привлечь ее не могут за такие слова, поскольку конкретной агитации и призыва убивать не было, но врачебная этика не позволяет подобного поведения, — добавила Дронова.

Она заключила, что таких специалистов «лучше не допускать к работе с людьми и животными».

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