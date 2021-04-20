Совет специалиста можно получить дистанционно

Главный специалист Дворца госуслуг на ВДНХ Максим Гаврилин проводит видеоконсультацию для жителя столицы. Новая услуга появилась в «Моих документах» недавно, но уже стала очень востребованной / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В центрах «Мои документы» москвичам стали доступны бесплатные видеоконсультации по различным госуслугам. 20 апреля «Вечерняя Москва» узнала, как это работает.

Оформление материнского капитала или пенсии, замена паспорта, водительского удостоверения, регистрация по месту жительства или пребывания... Раньше, сталкиваясь с новыми жизненными ситуациями, горожане приходили в ближайший центр «Мои документы», чтобы посоветоваться и узнать порядок дальнейших действий для получения той или иной услуги. Но ведь куда удобнее задать вопросы специалисту, не тратя время на поход в офис. Поэтому столичные власти запустили видеоконсультации от сотрудников центров «Мои документы».

— В рамках услуг мы помогаем людям узнать порядок получения социальной карты, полиса ОМС, СНИЛС, сертификата на материнский (семейный) капитал, бесплатной санаторно-курортной путевки через органы соцзащиты населения. Также консультируем по поводу региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных соцвыплат семьям с детьми и других важных услуг, — рассказал Максим Гаврилин, главный специалист Дворца госуслуг на ВДНХ.

Сотрудники ведомственного направления, в свою очередь, отвечают на вопросы об оформлении паспорта гражданина РФ, загранпаспорта на 5 и 10 лет, миграционного учета иностранных граждан, регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или пребывания, о получении ИНН. Оказываются необходимые видеоконсультации и по поводу выдачи и обмена водительских удостоверений.

Как рассказали в центрах госуслуг «Мои документы», чаще всего по видеосвязи жители обращаются по вопросам оформления материнского капитала и ежемесячных выплат для семей с детьми. Также горожан особенно интересуют вопросы оформления социальных карт и пенсии.

Видеоконсультации очень быстро набирают популярность. Молодая мама и жительница района Алтуфьево Любовь Еремьянова одна из первых воспользовалась нововведением.

— Моей дочке пока три месяца, и это второй ребенок в нашей семье. Конечно, на заботы о новорожденной малышке уходит много времени, мы живем по ее расписанию — кормление, сон, развивающие занятия, стараемся как можно больше времени проводить на свежем воздухе, поэтому лишний раз идти в районный центр госуслуг совсем не хотелось, — поделилась она. — Хорошо, что теперь появились возможность пообщаться с ними по видеосвязи. Гуляя с коляской в парке, я узнала у специалиста не только об оформлении материнского капитала и всех выплатах для ребенка, но еще и о льготах для пожилых родителей.

Чтобы записаться на видеоконсультацию, нужно зайти в личный кабинет на портале mos.ru в раздел «Услуги» и выбрать «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Далее нажать на услугу «Видеоконсультация в центрах госуслуг». После бронирования даты и времени укажите адрес электронной почты, куда придет ссылка с приглашением. Консультации доступны с 9:00 до 20:00, а длительность сеанса — до 20 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Цифровизация социальной сферы столицы — один из наших приоритетов. Мы понимаем, как дорого время в современном мегаполисе, поэтому стремимся перевести максимальное количество сервисов в режим онлайн. Теперь москвичи могут получать консультации по ряду услуг социального направления от специалистов центров «Мои документы» в дистанционном формате, без личного посещения офиса.

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