Россияне назвали свои самые любимые бренды

Фото: Торговая сеть Пятерочка

Компания BCG и исследовательский холдинг «Ромир» обнародовали данные исследования «С оптимизмом в будущее». В рамках него был проведен опрос на базе 1500 респондентов по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Как выяснили социологи, торговая сеть «Пятерочка» сохранила лидерство в рейтинге самых любимых брендов потребителей во время пандемии COVID-19. В топ-3 также вошли «Озон» и Youtube.

Исследование анализирует отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации, а также изучает изменения потребительского поведения на горизонте шести месяцев и перспективы различных каналов сбыта. Респонденты отвечали на вопросы, структурированные по следующим блокам тем: отношение к пандемии, знания о вирусе, потребительские настроения, расходы в различных категориях.

Как рассказали «ВМ» в сети магазинов, возглавившей рейтинг любимых брендов, в самом начале пандемии коронавируса в России одним из ключевых принципов ретейлера стала забота о безопасности и здоровье гостей и сотрудников. Сеть обеспечила персонал магазинов средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием: бесконтактными градусниками, контейнерами для использованных средств индивидуальной защиты. Кроме того, на сегодняшний день все магазины также оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях, бесплатными масками для гостей и антисептиками. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасного магазина вкупе с шаговой доступностью магазинов, возможностями экспресс-доставки и низкими ценами являются важными элементами создания комфортной среды для совершения ежедневных покупок и укреплению доверия потребителей.

— Заслужить доверие гостей — приоритет номер один для нас. Мы видим, как важно соблюдать меры предосторожности, внимательнее относиться к себе и окружающим. Чтобы походы в магазин не вызывали чувство беспокойства за собственную безопасность, мы реализовали целый комплекс инициатив, которые позволили нам минимизировать риски заражения и повысили комфорт наших гостей, — отметил генеральный директор торговой сети «Пятерочка» Сергей Гончаров. — Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему «Экспресс-скан», которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом. Мы будем стараться и далее укреплять это доверие.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев считает, что любимыми брендами во время пандемии стали те, которыми россияне чаще всего пользовались.

— В самоизоляции они смотрели фильмы и ролики, выложенные на популярном видеохостинге, делали онлайн-покупки разных вещей на известном маркетплейсе, ну и, конечно, покупали продукты и товары повседневного спроса в сети магазинов, которые есть почти возле каждого дома. Пандемия показала, что все эти бренды достойно ответили на ее вызовы. Поэтому они и стали более популярны, — пояснил эксперт.