Чемпион по генам: как состав ДНК влияет на наши способности

Школьницы Ксения Кузнецова (слева) и Любовь Макаренко выполнили задание по выделению молекулы ДНК / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

25 апреля мир отметит День ДНК. Тема генов в последнее время волнует не только ученых, но и обывателей. Растет спрос на услугу по созданию генетического паспорта — информации о генетической индивидуальности человека. Накануне праздника «Вечерка» узнала, как состав ДНК влияет на наши способности и таланты.

Гены могут влиять на способности человека, утверждает кандидат биологических наук, проректор по научной работе столичного лицея Александр Мирошников.

— Если говорить о спорте, то существуют гены, отвечающие за выносливость и силовые способности, — поясняет Александр Борисович. — Этот факт признает WADA — Всемирное антидопинговое агентство. Есть даже специальный метод М-3, позволяющий отследить манипуляции с ДНК и исключить так называемый генный допинг. Другой вопрос, что наука о влиянии генов очень молодая. С одной стороны, гены действительно влияют, с другой — непонятно, насколько. Никаких прорывов в спорте в последние годы не было. Что-то мы не видим «генетически запрограммированных» на успех прыгунов с шестом, которые бы «улетели» ввысь на 10–12 метров.

Преподаватель кафедры теории и методики атлетизма Академии имени П. Ф. Лесгафта Дмитрий Медведев уточняет, что сейчас существует масса лабораторий, в которых берут пункцию из мышечной ткани ребенка и определяют, к каким видам спорта он более предрасположен.

— Это платный тест, но многие родители готовы заплатить. Ведь это вложения в будущее ребенка, — отмечает эксперт.

По словам Дмитрия Николаевича, ДНК отвечает не только за спортивные таланты, но и за голос, музыкальный слух, способности к рисованию и так далее.

— ДНК состоит из генов, которые, в свою очередь, содержат сведения о наших предках, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — Если у кого-то из предков был талант, то, вполне возможно, что он передастся и потомкам. К слову, в некоторых вузах уже даже читают лекции по генной психологии. Там студентам объясняется связь между ДНК и особенностями психики человека.

Код расскажет о рисках

В ДНК зашифрована информация и о склонности к тем или иным заболеваниям.

Екатерина Захарова, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н. П. Бочкова», утверждает, что болезни могут передаваться по наследству, но не в обязательном порядке, а только лишь с определенной вероятностью.

— Например, не передается по наследству большая часть онкологических заболеваний, — поясняет эксперт. — Все потому что рак — это мутации в генах, а они возникают не в половых, а в соматических клетках. Проще говоря, люди болеют не из-за наследственности, а потому что курят, подвергаются радиации или воздействию канцерогенных химических веществ.

Однако есть и исключения, предупреждает эксперт. Так, к ним относится рак молочной железы, за появление которого отвечают гены BRCA1 и BRCA2. Если у женщины в роду кто-то этим видом онкологии страдал, то она автоматически попадает в группу риска. И тут, увы, уже ничто не поможет: ни спорт, ни правильное питание, ни отсутствие вредных привычек. Риск все равно остается.

— Получить информацию о своих генах можно при помощи специальных генетических тестов. В первую очередь их нужно сдавать тем семьям, в которых уже были зафиксированы случаи наследственных заболеваний, — рассказала «Вечерке» Екатерина Захарова.

Александр Панчин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, добавил: — На сегодняшний день существует целый набор генных терапий, направленных на лечение наследственных заболеваний. Например, спинальной мышечной атрофии или гемофилии. Таких методик лечения уже десятки и еще десятки — на подходе. Правда, они способны оздоровить лишь одного человека, а не его потомство.

Читайте также: Врач рассказал о пользе березового сока