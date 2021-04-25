Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подростковые клубы помогают детям самореализоваться
Ребята из семейного центра «Западное Дегунино» (слева направо) Кристина Суполярина, Дмитрий Борисов, Данил Черемушкин, Зейд Ктет на дне открытых дверей / Фото: Мария Лукина / Вечеряя Москва

Подростковые клубы помогают детям самореализоваться

Марьяна Шевцова

Общество

В столичных семейных центрах накануне выходных прошли Дни открытых дверей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на одном из них.

Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Москвы. Помимо различных выплат и льгот, в столице создана и уже не первый год успешно работает целая система семейных центров, на базе которых открыты подростковые клубы. Их посещают ребята старше 14 лет, которые при поддержке кураторов организуют различные мероприятия.

В семейных центрах для детей также проходят занятия по интересам — например, рисование, изучение иностранных языков, курсы блогерства, также работает компьютерный клуб и многое другое. Присоединиться может любой ребенок из семьи, которую курирует социальная защита города.

В рамках дня открытых дверей в семейном центре района Западное Дегунино подростки сами придумали и организовали для гостей развлекательную программу. Здесь были и соревнования по игре в приставку, и армрестлинг, и фотозона, и интеллектуальный марафон, и даже мастер-классы по игре на укулеле.

— Так мы хотим привлечь новых ребят в наш подростковый клуб, — рассказал один из организаторов, 17-летний Даниил Черемушкин.

Молодой человек учится в 10-м классе, а после уроков часто приходит в семейный центр, чтобы интересно провести свободное время.

— Здесь я могу не только отдохнуть, но и завести новые знакомства. После того как я стал посещать подростковый клуб, у меня появилось много новых друзей, — поделился Даниил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Путова, координатор площадки по работе с подростками Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Мероприятиями семейных центров охвачены по меньшей мере 10 тысяч детей. Ребята могут прийти и заняться чем-то интересным бесплатно и безопасно. Одна из основных задач — забрать детей с улиц и увлечь их чем-то действительно полезным.

Читайте также: Стартовал прием заявок на фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей»

хоббиДень открытых дверейинтересы россиян
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в