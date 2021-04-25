Подростковые клубы помогают детям самореализоваться

Ребята из семейного центра «Западное Дегунино» (слева направо) Кристина Суполярина, Дмитрий Борисов, Данил Черемушкин, Зейд Ктет на дне открытых дверей / Фото: Мария Лукина / Вечеряя Москва

В столичных семейных центрах накануне выходных прошли Дни открытых дверей. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на одном из них.

Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений деятельности правительства Москвы. Помимо различных выплат и льгот, в столице создана и уже не первый год успешно работает целая система семейных центров, на базе которых открыты подростковые клубы. Их посещают ребята старше 14 лет, которые при поддержке кураторов организуют различные мероприятия.

В семейных центрах для детей также проходят занятия по интересам — например, рисование, изучение иностранных языков, курсы блогерства, также работает компьютерный клуб и многое другое. Присоединиться может любой ребенок из семьи, которую курирует социальная защита города.

В рамках дня открытых дверей в семейном центре района Западное Дегунино подростки сами придумали и организовали для гостей развлекательную программу. Здесь были и соревнования по игре в приставку, и армрестлинг, и фотозона, и интеллектуальный марафон, и даже мастер-классы по игре на укулеле.

— Так мы хотим привлечь новых ребят в наш подростковый клуб, — рассказал один из организаторов, 17-летний Даниил Черемушкин.

Молодой человек учится в 10-м классе, а после уроков часто приходит в семейный центр, чтобы интересно провести свободное время.

— Здесь я могу не только отдохнуть, но и завести новые знакомства. После того как я стал посещать подростковый клуб, у меня появилось много новых друзей, — поделился Даниил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вера Путова, координатор площадки по работе с подростками Департамента труда и социальной защиты населения Москвы:

— Мероприятиями семейных центров охвачены по меньшей мере 10 тысяч детей. Ребята могут прийти и заняться чем-то интересным бесплатно и безопасно. Одна из основных задач — забрать детей с улиц и увлечь их чем-то действительно полезным.

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