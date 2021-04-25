Участники программы надеются скоро вернуться к очным тренировкам

Тренер по цигун проекта «Московское долголетие» Андрей Сазонов проводит онлайн-тренировку / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Сто преподавателей программы «Московское долголетие» прошли курсы повышения квалификации в Университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма. Итоговую аттестацию успешно сдал преподаватель по оздоровительной гимнастике цигун Андрей Сазонов.

Андрей Борисович — один из самых востребованных тренеров программы «Московское долголетие» в Южном округе столицы. До пандемии вел 14 групп в разных центрах социального обслуживания.

— В одной группе собиралось от 20 до 30 человек. А когда тренировки проходили на свежем воздухе, то количество участников увеличивалось, — говорит он. — Причем не единожды к нам подходили обычные прохожие, чтобы узнать, где и как записаться. Так что, занимаясь оздоровлением тела, мы служили еще и живой рекламой «Московского долголетия». После выхода на самоизоляцию обзвонил своих учеников, создал группу и продолжил занятия в интернете.

С апреля прошлого года и по сегодняшний день Андрей Борисович ведет дистанционные занятия.

— Конечно, все мои ученики мечтают о живых встречах, общении. Я тоже этого хочу, но предупреждаю, что к очным урокам важно подготовиться — сделать прививку. Сам я еще в октябре участвовал в эксперименте, сделал прививку, вел дневник, записывал температуру, свои ощущения. И признаюсь, что думаю: «Может, было плацебо?» Никаких неприятных симптомов у меня не было. Впрочем, и у всех, у кого я спрашивал, тоже все прошло отлично. Надеюсь, скоро вернемся к привычному ритму очных тренировок.

У опытного тренера есть чем удивить учеников, ведь он прошел месячный курс повышения квалификации.

— Когда узнал, что есть возможность поучиться, сразу подал заявку, — рассказывает тренер. — В Госуниверситете физкультуры и спорта уникальные профессионалы, которые щедро делились своими наработками и секретами. Я с восторгом слушал профессора, мастера спорта по художественной гимнастике Татьяну Лисицкую, которая очень хорошо знает, как помочь людям старше 50 лет. Ей самой 77 лет, но ее позитиву и энергии позавидуют даже некоторые молодые люди.

Целый месяц участники курса повышения квалификации слушали лекции профессионалов о том, что с возрастом происходит с организмом человека, какие процессы проходят в мозге и сердце, какие упражнения предлагать физически неподготовленным людям и так далее. По окончании обучения все слушатели получили сертификаты.

Курсы организованы в рамках федерального проекта Минспорта России «Спорт — норма жизни». Планируется, что за год их пройдут 800 спортивных тренеров «Московского долголетия».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Павлов, проректор по учебно-методической работе Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма:

— Выпускники курса повышения квалификации по программе «Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами старших возрастных групп» изучили современные и популярные оздоровительные методики: ментальный фитнес, антистрессовая гимнастика, силовой тренинг, кардиотренировка для старшего поколения и другие. Они также познакомились с особенностями лиц разных возрастных групп, на практике освоили планирование и проведение тренировок.

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