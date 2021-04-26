Природа посреди города: голосуем за лучший лесопарк

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В этом году в рамках «Московского качества» горожане выбирают лучшую природную территорию столицы. Наши лесопарки — уникальное для мегаполисов мира явление.

Кандидат биологических наук, редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов рассказал, что Москва в плане природных зон — уникальный город.

— Лесопарков, например, нет ни в одной европейской столице. Да, существует, например, Венский лес. Но почти весь он — за территорией города. А у нас только «Лосиный Остров» — это 30 квадратных километров внутри МКАД! — пояснил эксперт.

По словам Бориса Леонтьевича, именно в «Лосином Острове» природа сохранилась лучше всего. Важно, что лес здесь не просто растет, он возобновляется, то есть сам себя поддерживает.

— Из лесопарков я бы отметил и лес Битцевский. Его площадь — 13 квадратных километров. Территория — пересеченная, много ручьев, низин и оврагов. В результате люди физически не могут попасть в наиболее укромные уголки, поэтому там сохранились многие уникальные для столицы растения. Их просто не вытоптали, — пояснил эксперт.

Уникален и Кузьминский лесопарк площадью 9 квадратных километров. Здесь есть целый каскад прудов и речка. Кстати, если вы ищите настоящий, с минимальными признаками цивилизации лес, то лучше отправиться на опытную дачу Тимирязевской сельхозакадемии. Там минимум благоустроенных дорожек, мало скамеек, зато полное ощущение, что ты не в городе.

— А вот, например, Серебряный Бор, несмотря на красивые вековые сосны и обилие воды — Москва-река, Канал им. Москвы, Бездонное озеро, — все-таки парк, а не лес, — рассуждает урбанист Григорий Мельник. — Да, там идеальное благоустройство, но природа весьма условная. К тому же удобные пешеходные дорожки привлекают дополнительную публику. А чем больше людей, тем меньше природная составляющая.

Как пояснил эксперт, городские власти, развивая лесопарковые зоны, всегда находятся перед дилеммой.

— С одной стороны, есть цель сделать отдых на природе максимально комфортным. А это значит, что необходимы удобные пешеходные дорожки, фонари, туалеты, киоски общепита, пикниковые точки, детские городки и спортивные площадки, — рассуждает Мельник. — С другой стороны, как только все это появляется, число посетителей парков вырастает на порядок. И лес превращается в обычный городской парк. О природе уже и речи не идет.

С другой стороны, как пояснил эксперт, власти стремятся к тому, чтобы природные территории все-таки оставались.

— И вот, например, мы видим прекрасный Измайловский лесопарк, настоящий кусок природы. Но публика гуляет и высказывает недовольство — а где же тут туалеты?— пояснил Мельник. — И тут нужно четко понимать: или максимальный комфорт, как, скажем, в парке «Красная Пресня», или кусок природы посреди города и туалет, извините, под кустом либо ищите синюю кабинку. Совместить парк и лесопарк, думаю, не получится. В Москве их сейчас пытаются дифференцировать. Есть, например, ПКиО «Сокольники» и «Измайловский» — с танцами и аттракционами, а есть прилегающие к ним настоящие лесные массивы.

СПРАВКА

Общая площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Москвы — более 19 тысяч гектаров. Это сопоставимо с территорией примерно 56 центральных парков в Нью-Йорке. Они относятся к объектам общенационального достояния. Их содержанием занимается Департамент природопользования и охраны окружающей среды.

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