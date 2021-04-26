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Хотим рядом сквер, метро и детсад
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Хотим рядом сквер, метро и детсад

Никита Миронов  

Общество

«Вечерняя Москва» опросила покупателей новостроек: какими критериями они руководствуются при выборе жилья?

Алиса Евтухова, менеджер торгового зала:

— Для нас с мужем главным критерием была цена. Точнее — сумма ежемесячного взноса. Взяли по льготной ипотеке в Коммунарке. В целом довольны, за исключением того, что рядом стройка. Но ведь рано или поздно она закончится!

Сергей Лахно, инженер по эксплуатации холодильного оборудования:

— Выбирал, конечно, исходя из цены и близости к метро. Купил однушку в пяти минутах ходьбы от «Селигерской». Доволен, очень удобно, потому что стал экономить на дороге массу времени. Раньше ездил на машине из Красногорска и много времени проводил в пробках.

Лариса Демчева, домохозяйка:

— У нас с мужем двойня, им по три года, поэтому одним из главных критериев стали просторный двор, близость парка или сквера, детсада. В общем, инфраструктура. Купили просторную двушку в районе «Речного вокзала», но пока не заселились. Жду, когда переедем и будем гулять в парке «Дружба».

Кирилл Иноземцев, госслужащий:

— Искал поближе к метро и чтобы обязательно с отделкой. Не хотелось тратить полгода времени и как минимум миллион рублей, чтобы превратить бетонную коробку в квартиру. Нашел вариант в Отрадном. Сейчас плачу ипотеку.

Марина Котомина, фитнес-тренер:

— Выбирали с мужем поближе к его офису: чтобы быстро добираться на метро и без пересадок. Нашли недалеко от «Братиславской». Район довольно новый, инфраструктура хорошая, от дома до работы ему добираться примерно полчаса. Дом, правда, сейчас еще достраивают. Потом ремонт, но в следующем году точно переедем!

Леонид Хабаров, IT-инженер:

— Я, к счастью, работаю из дома, поэтому искать вариант в пределах МКАД и переплачивать мне было не нужно. Взял однушку в городе Московский в ТиНАО. Удобно тем, что рядом много парков — зимой я там катаюсь на лыжах, летом — на велосипеде. Минус — рядом аэропорт Внуково, самолеты летают прямо над жилыми домами. Но я привык. Зато квартира просторная, 45 кв. метров.

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