Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Виды вентиляционных систем
Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Виды вентиляционных систем

Полина Французова

Общество

Для каждого здания есть определенные требования, которые обеспечивают безопасность людей. Для офисных, промышленных и коммерческих мест это особенно необходимо, так как сквозь помещения проходят толпы людей. Первым делом необходимо проложить пути для обработки воздуха. Такой монтаж вентиляции является сложной задачей, именно поэтому необходимо обращаться только к профессиональным работникам. Вы можете заказать услуги компании avimos.ru. Это сервис, который предоставляет не только четко проработанные проекты вентиляций, но и их установку. В компании есть сразу несколько отделов. Для каждой вентиляционной сети необходима организация потоков свежего воздуха. Высчитывается примерный объем, добавляются схемы и чертежи. В отделе инженеров проектируют не только структуру вентиляционных путей, но и все возможные решения для сложных задач. Благодаря этому монтажники смогут использовать проработанный план.

Всего есть три вида вентиляционных сетей. Для каждой из них характерен определенный набор характеристик. Это могут быть такие вентиляционные сети как:

• Приточные. Такие виды систем предполагают обработку воздуха без удаления из него всех токсичных веществ. Они подойдут как для жилого помещения, так и для офисов. Однако для промышленного производства такие пути, скорее всего, не станут выгодным решением. Все зависит от уровня вредных веществ в воздухе.

• Вытяжные. Их также называют климатическими системами для обработки воздуха от пыли и грязи в воздухе. Благодаря активному перегону свежего воздуха по трубам в помещении.

• Комбинированные. Такие вытяжки используют для мест с повышенным количеством опасных веществ в помещении.

На правах рекламы

система вентиляциивентиляциякондиционер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Александр Никонов
Александр Никонов

Краткость, сестра и талант: в чем ошибался Антон Чехов

Все мнения
О проекте
Читайте нас в