Виды вентиляционных систем

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Для каждого здания есть определенные требования, которые обеспечивают безопасность людей. Для офисных, промышленных и коммерческих мест это особенно необходимо, так как сквозь помещения проходят толпы людей. Первым делом необходимо проложить пути для обработки воздуха. Такой монтаж вентиляции является сложной задачей, именно поэтому необходимо обращаться только к профессиональным работникам. Вы можете заказать услуги компании avimos.ru. Это сервис, который предоставляет не только четко проработанные проекты вентиляций, но и их установку. В компании есть сразу несколько отделов. Для каждой вентиляционной сети необходима организация потоков свежего воздуха. Высчитывается примерный объем, добавляются схемы и чертежи. В отделе инженеров проектируют не только структуру вентиляционных путей, но и все возможные решения для сложных задач. Благодаря этому монтажники смогут использовать проработанный план.

Всего есть три вида вентиляционных сетей. Для каждой из них характерен определенный набор характеристик. Это могут быть такие вентиляционные сети как:

• Приточные. Такие виды систем предполагают обработку воздуха без удаления из него всех токсичных веществ. Они подойдут как для жилого помещения, так и для офисов. Однако для промышленного производства такие пути, скорее всего, не станут выгодным решением. Все зависит от уровня вредных веществ в воздухе.

• Вытяжные. Их также называют климатическими системами для обработки воздуха от пыли и грязи в воздухе. Благодаря активному перегону свежего воздуха по трубам в помещении.

• Комбинированные. Такие вытяжки используют для мест с повышенным количеством опасных веществ в помещении.

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