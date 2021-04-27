«Придется раскошелиться»: что нарушают владельцы квартир и во сколько им это обходится

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В России с начала года действуют новые штрафы для владельцев квартир. Они касаются пожарной безопасности, выброса потенциально опасного для здоровья мусора, просрочки платежей по жилищно-коммунальным услугам, а также действий, угрожающих жизни людей. И если до конца прошлого года был введен мораторий на отдельные пункты, то теперь эта мера отменена. «Вечерняя Москва» вместе с экспертом разбирались, за какие действия могут привлечь к ответственности и сколько нарушителю придется заплатить.

За это могут наказать

По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы Константина Крохина, появилось около десяти нововведений, которые жильцы многоквартирных домов обязаны соблюдать. Так, с начала года граждане не могут хранить личные вещи на цокольных этажах и чердаках.

— Любое захламление этих локаций в случае пожара и иных бедствий может привести к гибели жильцов дома, которые не смогут своевременно выбраться из охваченного огнем помещения. Поэтому, согласно технике безопасности, в данных местах не должно быть никаких лишних предметов и мусора, — пояснил специалист.

Пожарные люки в квартирах, а также все эвакуационные и аварийные выходы должны свободно открываться, чтобы в случае ЧП спасатели могли помочь людям оперативно покинуть место происшествия. За забаррикадированные эвакуационные выходы, по словам собеседника «ВМ», управляющей компании и жильцам «придется раскошелиться на кругленькую сумму».

Сегодня, как заметил Крохин, также действуют штрафы за выброс потенциально опасного для человеческого здоровья мусора — батареек, лампочек и иных предметов. Есть санкции за порчу урн, скамеек и иных элементов придомовой инфраструктуры. Привлечь к административной ответственности могут и тех, кто нарушает режим спокойствия жителей многоквартирных домов.

— К примеру, если ваши соседи начали ремонтные работы в неположенное время, им также может грозить административная ответственность, — добавил эксперт.

Кроме того, запрещено без прохождения технического обслуживания использовать газовые приборы, нельзя оставлять на балконах и лоджиях непотушенные свечи и сигареты.

Главные нарушители — граждане

При этом эксперт отметил, что далеко не всегда понятно, кто именно должен привлекать к ответственности нарушителя.

— В случаях когда речь идет о нарушении пожарной безопасности в доме, единственный, кто полномочен применять санкции, — это пожарный надзор, действующий в составе МЧС. Именно он может наведываться с проверкой в коммерческие, государственные организации и жилые фонды, — сказал специалист.

Однако при нарушениях иного рода, к примеру, за выбрасывание мусора в неположенном месте, не всегда, по словам собеседника «ВМ», понятно, кто именно должен привлекать к ответственности:

— По общим правилам выявлять, фиксировать и наказывать провинившихся граждан должна полиция, но у МВД не подписан договор с органами региональной власти, в ведении которых находится жилой фонд. И у них, получается, нет полномочий на какие-либо карательные меры. Как, собственно говоря, и у управляющих компаний, поскольку этой функции они были лишены относительно недавно.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность, что инициатива начнет работать, когда соответствующие полномочия предоставят управляющим организациям или органам жилищного надзора:

— Нужно, чтобы этим занялась управляющая компания, которая могла бы при выявлении нарушения фиксировать, составлять акт и направлять в административный орган, жилищную инспекцию или управу, чтобы принимались соответствующие санкционные меры. Пока же в этой части закона имеются пробелы.

Самыми частыми нарушениями, встречающимися в столичных домах, эксперт назвал перекрытие пожарных лестниц и демонтаж средств пожарной безопасности:

— Если это касается объектов общего имущества — подвалов, чердаков, коридоров, то за это несет ответственность управляющая компания. Но проблема в том, что главными нарушителями являются сами граждане. Однако наказывают управляющую компанию, а сами нарушители остаются безнаказанными.

Такая ситуация «приводит к правовому нигилизму». Именно горожане, по словам специалиста, заставляют лестничные клетки личными вещами, перекрывают тамбуры, складывают велосипеды, самокаты, коробки и иные предметы, захламляя пути эвакуации.

Какие штрафы

Эксперт напомнил, что при нарушениях техники пожарной безопасности по российскому законодательству действуют серьезные штрафы:

— Согласно части 2.1. статьи 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей. Если нарушило должностное лицо, то ему придется заплатить от 15 000 до 20 000 рублей. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, эта сумма составит от 30 000 до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток; для юридических лиц — от 200 000.

В случаях нарушения требований пожарной безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, виновному будет грозить лишение свободы.

Куда пожаловаться?

Крохин рассказал, как действовать, если ваш сосед или знакомый совершает опасные действия, которые могут угрожать жизни и безопасности окружающих:

— Например, вы увидели, что сосед разводит огонь на балконе, чтобы пожарить шашлык, а этажом выше сушится чье-то белье. При этом дует ветер и есть опасность, что огонь может перекинуться на вещи и начнется пожар. В таких случаях необходимо фиксировать все и сообщить сначала в правоохранительные органы. Если ситуация обостряется и в результате действий соседа начинается пожар, есть смысл обратиться в МЧС.

Эксперт добавил, что полиция и экстренные службы примут меры реагирования.

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