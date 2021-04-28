Майские в маске

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Длинные выходные в праздники в этом году можно провести на природе, но врачи призывают помнить, что вирус еще не отступил и меры безопасности нужно соблюдать.

Предстоящие майские праздники на этот раз для жителей столицы пройдут фактически без противоэпидемических ограничений: москвичи могут посещать любимые парки и природные территории, устраивать пикники, гулять. Однако цифры, регулярно публикуемые Оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, не обманешь: ежедневно в городе выявляется от 1500 новых заболевших коронавирусом. Поэтому врачи призывают москвичей к сознательности и осторожности.

— Сейчас ограничений нет. Можно поехать на дачу, за город, погулять в парке.

С учетом сохраняющегося уровня опасности я бы посоветовал меньше бывать в местах большого скопления людей и не собираться большими компаниями, — отмечает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Коронавирус, как подчеркнул Андрей Тяжельников, «не стал добрее» и по-прежнему представляет для людей опасность, поэтому маски и перчатки остаются актуальными, как и регулярная дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции.

— Но главное — нужно обязательно вакцинироваться. Прививка — самая надежная защита. В первую очередь необходимо вакцинироваться пожилым людям, так как они чаще других переносят заболевание особенно тяжело, — говорит Андрей Тяжельников.

Кстати, бдительность в соблюдении мер безопасности, как правило, теряют те жители мегаполиса, которые уже переболели коронавирусом или сделали прививку. Но врачи в один голос твердят — этим категориям граждан также нужно носить маски и перчатки, потому что нередко именно они являются переносчиками инфекции и заражают окружающих.

Кроме этого, количество антител у переболевших со временем снижается, да и тем, кто сделал прививку, тоже важно беречься — ведь иммунитет формируется не сразу.

Многие эксперты сходятся во мнении, что летом заболеваемость новой коронавирусной инфекцией может снизиться. Например, доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев отмечает, что коронавирус относится к группе пневмотропных вирусов, поражающих прежде всего дыхательную систему.

— Значит, он так же, как и вирус гриппа, не любит повышенной температуры. Нам обещают жаркое лето, поэтому я думаю, что это ускорит ликвидацию пандемии у нас в стране. Плюс увеличение числа переболевших, и главное — числа вакцинируемых,— пояснил вирусолог.

Тем не менее снижение заболеваемости не означает ее полное отсутствие. Специалисты предполагают, что к концу лета в сутки в Москве будут выявлять порядка тысячи новых случаев COVID-19. А это значит, что носить маски, перчатки, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах нам придется еще долго.

КСТАТИ

Благодаря введению противоэпидемических мер во всей стране в разы сократилась заболеваемость другими инфекциями. По данным Роспотребнадзора, в России за прошедший год в три раза снизилось число заражений корью, дифтерией, коклюшем и острыми респираторными инфекциями.

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