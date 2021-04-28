Лечение катаракты — наслаждайтесь летом в цветах

Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Катаракта — это нарушение прозрачности хрусталика. Поскольку ухудшение происходит постепенно, поначалу вы можете не заметить размытого и нечеткого изображения или искажения цветового восприятия и изображения вообще. Плохое зрение может привести ко многим опасным ситуациям, например, при вождении автомобиля. Поэтому важно не забывать о профилактических осмотрах у окулиста.

Только хирургия поможет

Единственным решением проблемы катаракты является замена хрусталика. Естественно, что многие пациенты здесь откладывают. Однако, как и в случае многих других проблем со здоровьем, чем скорее эта проблема будет решена, тем лучше.

При прогрессирующей катаракте процент осложнений увеличивается, и даже послеоперационная реабилитация зрения имеет тенденцию быть более трудной.

Операция по удалению катаракты отличается тем, что от пациента зависит, какую линзу выбрать во время предоперационного обследования, после консультации с врачом.

Выбор линз предоставляется в клиниках в нескольких вариантах дополнительных программ. Пациент может выбрать от асферических линз, которые обеспечивают лучшее зрение даже при слабом освещении или на открытом воздухе в темноте и сумерках, до мультифокальных линз.

Причины посетить врача прямо сейчас

1. Операция — это единственный способ решить проблему

Никакие очки или капли не помогут при катаракте. Однажды образовавшуюся мутность нельзя вылечить просто так.

Большинство пациентов уже на вторые сутки могут осуществлять свою обычную жизнедеятельность.

2. Чем скорее, тем лучше

Естественно, что в определенной степени мы привыкаем к постепенному ослаблению зрения. Но бывают ситуации, когда нарушение зрения действительно опасно. Опасения пациентов и отсрочка операции не являются новостью для специалистов.

Чем моложе пациент, тем менее рискованна операция, тем легче и глаз заживает гораздо быстрее. Если у вас уже диагностирована катаракта, это состояние будет прогрессировать, и операция почти наверняка произойдет в будущем. Так зачем же откладывать операцию, предлагая вернуться к контрастному зрению с нормальным цветовым восприятием? Зачем откладывать операцию, которая даже, в зависимости от выбранного типа интраокулярной линзы, лишит вас очков?

3. Более низкий риск отсрочки

Операция факоэмульсификация имеет несколько препятствий. Одним из них является другое острое заболевание, например, грипп или ангина. Кроме того, учитывая ситуацию этого года, вызванную COVID-19, фактор безопасности очень важен для всех.

Поэтому с точки зрения планирования, целесообразно выбирать летние месяцы, когда риск развития этих заболеваний ниже. Кроме того, летние месяцы традиционно относятся к числу тех, когда время ожидания операции сокращается.

4. Лето в цветах

Ухудшение зрения при катаракте происходит постепенно. Часто также страдает цветовое зрение, которое стареющий хрусталик настраивает на коричневатые цвета. Современные интраокулярные линзы не только восстанавливают детальную остроту зрения после операции, но и цветовое зрение.

5. Не нужно беспокоиться о солнечном свете

Если вы боитесь, что Солнце будет беспокоить ваши глаза, вы ошибаетесь. Восстановление зрения обычно происходит быстро — уже на вторые сутки заметны изменения.

Единственным большим «ограничением» является капание глазных капель в течение нескольких недель. Кроме того, в летние месяцы наиболее высока доля дневного света, то есть витамина D. Последнее благотворно влияет на психику, а значит, на улучшение физического состояния и психического здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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