Потайной ход не поможет уйти от наказания

Тверской межрайонный прокурор города Москвы Олег Кудрявцев осматривает офис, который лжеюристы арендовали в здании делового центра на 1-й Брестской улице. Он тщательно обыскал помещение вместе со следственно-оперативной группой и нашел важные улики / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В прокуратуру обратились несколько человек, которых обманули сотрудники юридической компании. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился на проверку.

Представители Тверской межрайонной прокуратуры направляются к деловому центру, расположенному на 1-й Брестской улице. С ними — москвичка Александра Сафронова. Она пострадала от лжеюристов.

— Я живу в коммунальной квартире в Хамовниках. Двое моих соседей сдают комнаты иностранцам. Из-за этих жильцов на квартиру приходят огромные счета за коммунальные услуги, потому что они расходуют очень много воды, — рассказывает Александра. — Но никто из них не платит по счетам! Все бремя ложится на одну меня, потому что только я прописана в этой квартире. Я стала обивать пороги управляющей компании, МФЦ, но ничего не могла доказать. А однажды мне позвонили, представились юристами и пообещали решить проблему, пригласили к себе в офис.

Сначала за услуги юристов женщина заплатила 24 тысячи рублей, потом ей сказали, что нужно задействовать людей из других организаций, а для этого нужны еще деньги.

— Я сказала, что у меня нет таких денег. Тогда юристы посоветовали взять кредит. В общей сложности я отдала им 127 тысяч рублей, — жалуется женщина. — А в феврале они перестали выходить на связь. Около офиса представителей прокуратуры ждут еще трое потерпевших.

— У меня возник вопрос с начислением трудового стажа. В Пенсионном фонде мне не помогли. Поэтому я обратилась в эту компанию. Юрист изучил мои документы и сказал, что мне положена добавка к пенсии около семи тысяч рублей, пообещал добиться этой выплаты. За свои услуги он запросил 184 тысячи рублей, но сказал, что эти деньги мне вернутся после судебного решения, — рассказывает Елена Слитикова. — Но через неделю «усердной работы» меня стали кормить обещаниями. Прошло несколько месяцев, и юристы перестали отвечать. Представители прокуратуры подключили сотрудников отдела полиции по Тверскому району. Вместе они решили разобраться в ситуации и наказать мошенников.

Заместитель начальника отдела дознания ОМВД по Тверскому району Екатерина Красавина предъявляет при входе в здание постановление о проведении обыска. Дежурный охранник внимательно изучает документы, беглым взглядом просматривает бумаги у себя на столе.

— Представители этой компании действительно арендуют здесь несколько офисов на седьмом этаже, — подтверждает охранник Сергей Новоженин.

Поднимаемся на лифте. Офисы, которые арендуют лжеюристы, оказываются закрыты. На помощь приходит Сергей Новоженин. Он, порывшись в ящичке на посту охраны, находит запасные ключи. Полицейские и представители прокуратуры заходят внутрь офиса. Видно, что еще совсем недавно здесь ктото был. В одной из комнат на столе стоит чашка с недопитым, еще теплым кофе. Видно, лжеюристы узнали о том, что к ним идет полиция, и успели уйти через черный ход. Кажется, что это просто теория из фильма про шпионов. Но не тут-то было. Полицейские обследовали помещения и нашли в одном из кабинетов потайной выход.

Теперь нужно провести детальный обыск. Полицейские пригласили двоих понятых и начали доставать из шкафов документы.

— Все изъятые бумаги будут вещественным доказательством, — поясняет Екатерина Красавина.

Полицейские еще раз опросили потерпевших. Они подробно рассказали, в каких комнатах беседовали с преступниками, где передавали деньги, подписывали бумаги. Оперативники считают, что мошенникам не удастся далеко уйти, ведь имена тех, кто снимал офисы в деловом центре, уже известны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Кудрявцев, Тверской межрегиональный прокурор города Москвы:

— По инициативе Тверской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») по факту хищения денег под видом оказания юридических услуг. В настоящее время к нам обратились четверо потерпевших, у которых в общей сложности похитили более четырех миллионов рублей. По этим фактам проводятся все необходимые следственно-оперативные действия по расследованию дела и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

ЭТО ЗАКОН

Мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованной группой наказывается лишением свободы до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона руб лей. Другой вариант — денежный штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет и ограничение свободы до двух лет.

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