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Особенности коробок для интернет-магазинов: эксплуатационные свойства, применение
Фото: Ососов Павел, «Вечерняя Москва»

Особенности коробок для интернет-магазинов: эксплуатационные свойства, применение

Полина Французова

Общество

В интернете можно заказать продовольственные и непродовольственные товары. Это цифровая техника, обувь, одежда. Покупатель может посетить лично офис интернет-магазина и забрать товар. Или воспользоваться услугой доставки. Почта России, другие способы доставки подразумевают размещение и временное хранение товара в специальной таре. Чаще используют коробки для интернет-магазинов: из прочного и плотного картона.

Такой материал обладает механической прочностью, устойчив к действию факторов среды. Гофроупаковка позволяет безопасно разместить и хранить продовольственные и непродовольственные товары. Разрешено перевозить хрупкие товары в виде хрустальных наборов, стеклянных и пластиковых фар. Картон, входящий в основу каркаса коробки, инертен. Не влияет на физико-химические и органолептические свойства товара.

Достоинства эксплуатации гофроупаковки и сфера применения

Владельцы интернет-магазинов в качестве упаковочного материала используют гофрокартон. Это экологичное сырье, при воздействии солнечных лучей, незначительном нагревании не выделяет вредных веществ. Такая упаковка обладает следующими достоинствами:

• широкая сфера применения. Такие емкости применяются не только для хранения продовольственных, непродовольственных товаров, но и для других целей. Популярны коробки для маркетплейсов;

• высокая прочность. Хранимый и транспортируемый товар нужно хорошо упаковать в транспортировочную пленку. Далее разместить плотно в коробке. Это обеспечит сохранность и целостность товара.

Рекомендуем отдать предпочтение производителям упаковочных материалов, обладающих высокотехнологичной базой для изготовления.

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