Нет штрафа без огня: садоводам напомнили о правилах безопасности

Пожар в Тайге, пожар в Бурятии, горит лес, лесные пожары в Забайкалье / Фото: Анастасия Чанцева, «Вечерняя Москва»

Многие москвичи решили провести майские праздники на даче. В преддверии каникул в МЧС России напомнили садоводам о новых требованиях пожарной безопасности. «Вечерка» узнала у экспертов, как будут отслеживать нарушителей.

Правила вступили в силу еще 1 января, но особую актуальность получили с наступлением тепла, когда горожане отправились на свои приусадебные участки.

— На огородах теперь запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. А мангалы и жаровни можно располагать на расстоянии не менее 5 метров от зданий и построек», — напоминают пожарные.

Впрочем, при соблюдении определенных условий разводить огонь все-таки можно. Например, сжигать мусор, траву, листву и другие отходы разрешено на спецплощадках, определенных правлением садоводческого общества. Причем место для открытого огня должно располагаться на расстоянии не меньше 50 метров от ближайшей постройки. А вот от хвойного леса и молодняка его должно отделять уже 100 метров, от лиственного — 30 метров. Если сжигать растительные остатки в металлической бочке, допустимые расстояния сокращаются вдвое. При этом необходимо, чтобы у емкости была крышка, а поблизости должны находиться ведро с песком и багор. Оставлять без присмотра огонь нельзя, а территорию вокруг костра в радиусе 10 метров нужно очистить от сухостоя, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

— Лично я бы советовал вообще ничего на даче не жечь, — говорит председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов. — Дым — это опаснейший канцероген, он вызывает рак. Все старые листья и траву нужно собрать и положить в компостную кучу. Это и экологично, и выгодно: с таким удобрением урожай будет выше. Листья, кстати, еще и прекрасный утеплитель. Они прекрасно сохраняют растения при заморозках.

Юрист Московской коллегии адвокатов Александр Малышев уточнил:

— Если вы нарушаете противопожарные правила, вам грозит штраф до 5 тысяч рублей. Вполне возможно, что фиксировать нарушения будут с помощью дронов. Андрей Туманов между тем убежден, что штрафовать дачников будут, скорее всего, по старинке. Причем не отдельных хозяев, а целые садоводческие товарищества. Пожарные инспекторы будет приходить сразу в правление СНТ и выписывать протокол. А члены товарищества потом будут скидываться, чтобы оплатить штраф. Ведь он, конечно, будет выше 5 тысяч: садоводческое общество — это юридическое лицо.

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