Куда идти за голливудской улыбкой

Фото: ООО «Дантистофф»

Мы все хотим здоровые ровные зубы, ведь красивая улыбка, согласитесь, всегда располагает к общению. А правильное общение — залог жизненного успеха. Чтобы улыбка была красивой, необходима не только гигиена, но и хорошая стоматология — ведь одной гигиеной всех проблем с зубами и деснами не решишь.

«Дантистофф» — это многопрофильная научная стоматология, основанная в столице в 2012 году. Она объединяет четыре филиала — у метро «Беговая», «Раменки», «Проспект Мира» и «Академическая». Сеть также имеет собственную зуботехническую лабораторию и два аппарата компьютерной томографии. В клинике работает 38 врачей. Причем каждый из них — опытнейший профессионал. Доктора ежегодно повышают квалификацию на специализированных курсах, симпозиумах, выставках в России и других странах мира.

Фото: ООО «Дантистофф»

Строго по науке

Стоматология «Дантистофф» руководствуется научными методами в лечении зубов, что исключает врачебную ошибку. Кстати, почему эта стоматология именно научная? Потому что многие доктора клиники — кандидаты медицинских наук и соискатели ученой степени. Больше того: главные врачи владеют бесценным опытом работы в стоматологии Управления делами Президента России. Основатель филиала «Дантистофф» на «Академической» — декан стоматологического факультета РМАНПО, профессор Судулла Абакаров.

— Если наши специалисты сталкиваются со сложными случаями болезней, то мы решаем вопрос на ежемесячном внутреннем консилиуме, где учитывается опыт мировых институтов, — рассказывает главный врач клиники, кандидат медицинских наук Олег Белый. — Наши стоматологи опираются на четкие протоколы лечения, поэтому прогнозируют результат, а значит исключают врачебную ошибку.

В клинике есть собственная зуботехническая лаборатория. Здесь используются цифровые 3D-технологии, что гарантирует идеальный результат в диагностике и минимизирует время изготовления конструкций. Кстати, о науке. В клинике есть два аппарата компьютерной томографии — для 3D-исследования зубов, костной ткани и придаточных пазух носа. Пациент делает необходимые обследования за один прием, не выходя из стоматологии. А врачи составляют полный план лечения всего за одну консультацию.

Качественный сервис

Важно, что оплатить процедуры можно в рассрочку. Это позволяет не откладывать лечение и начинать его сразу после выявления проблемы.

Клинику отличает и качественный сервис. У каждого пациента есть личный помощник. Он напоминает о нюансах и записывает на прием, отвечает на вопросы об оплате и необходимых документах, оказывает психологическую поддержку.

— Также мы предлагаем альтернативы лечения. Предоставляем два–три альтернативных варианта, а больной выбирает самый для себя подходящий, — пояснил Олег Белый.

Все услуги юридически безопасны. Это значит, что перед началом процедур с пациентом заключается договор, куда прикрепляются план лечения и цена.

Неудивительно, что в 2017 году клиника получила награду «Надежный партнер» от ведущего поставщика профессиональных стоматологических продуктов и технологий компании Dentsply Sirona, что, конечно, демонстрирует приверженность высочайшему уровню качества и безопасности лечения.

Фото: ООО «Дантистофф»

Широкий выбор технологий

«Дантистофф» использует множество технологий. Одна из наиболее популярных — all-on-4 — или «все на четырех».

— Эта методика существует более двадцати лет и разработана для пациентов как альтернатива полному съемному протезированию, а также для пациентов, у которых осталось мало зубов и дефицит костной ткани для классической имплантации, — рассказывает Олег Белый. — Суть методики заключается в установке четырех имплантов на одну челюсть, из которых два устанавливаются во фронтальном отделе ровно и еще два — в жевательном отделе под углом в 45 градусов. Затем к имплантатам прикручиваются специальные винтовые абатменты — т. е. детали, соединяющие имплант и протез, которые выравнивают оси имплантатов, установленные под разными углами относительно друг другу. К установленным во рту абатментам прикручивается несъемный зубной протез. Самое важное в данной методике — это то, что она позволяет уйти от сложных и дорогостоящих костно-пластических операций и пациент может быть с зубами уже через несколько дней после операции. А в некоторых случаях — даже в день операции.

С помощью этой методики клиника вылечила уже более шести тысяч пациентов!

— В своей работе команда специалистов «Дантистофф», сформировавшаяся много лет назад в стенах кремлевской медицины, использует не только новейшие достижения мировой стоматологической практики, но и собственные научные разработки, — рассказывает Олег Белый.

Клиника, в частности, использует не только привычный наркоз, но и методику лечения зубов во сне. Она рекомендуется пациентам, испытывающим сильный страх и беспокойство перед стоматологическими процедурами. Для лечения во сне используют технологию седации, которая позволяет избавить пациента от физического и психологического дискомфорта. Применяется по показаниям, в числе которых панический страх перед предстоящей процедурой и низкий болевой порог. В отличие от общего наркоза методика имеет меньший список ограничений. Продолжительность действия может составлять от получаса до двух часов. Используемые для седации препараты безопасны для организма, поэтому она широко применяется в детской стоматологии. Седация, например, используется, когда нужно удалить пульпу при пульпите. Или, скажем, одновременно вылечить кариес сразу на пяти зубах.

В общем, обратившись в «Дантистофф», вы можете быть уверены, что вас будут лечить, следуя современным, эффективным и безопасным технологиям. Голливудская улыбка — это сюда!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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