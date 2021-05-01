Как волонтеры справляются с выгоранием?

Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов рассказывает, как волонтеры отряда борются с выгоранием.

Каждый из нас периодически сталкивается с признаками выгорания. На первый взгляд, они ничем не отличаются от обычного переутомления:

— проблемы с мотивацией;

— бессонница;

— постоянная усталость;

— раздражительность;

— трудности с концентрацией внимания.

Но если подобное вы испытываете постоянно, то, вероятно, у вас именно выгорание. Ученые относят его к одной из форм депрессии. Те, чья деятельность связана с волонтерством, страдают от выгорания чаще других: общественные активисты, поисковики-добровольцы, волонтеры-медики.

Волонтерское выгорание

Выгорание волонтеров — это постепенное снижение их вовлеченности по причине эмоциональной, психологической и физической усталости.

— Обычно выгорание начинается с чрезмерной увлеченности человека, когда он только начинает свою волонтерскую деятельность в организации. Человек берет на себя все больше задач с каждым днем, волонтерство приносит удовольствие. Кажется, что оно совсем не отнимает сил. Это первый шаг к выгоранию, — рассказывает Олег Леонов.

Волонтер может «выгореть», если:

— неправильно распределяет нагрузку;

— уделяет отдыху слишком мало времени;

— игнорирует семью и друзей;

— посвящает волонтерству все время, в ущерб работе и дому.

Выгорание — сигнал для организма

Важно осознавать, что эмоциональное выгорание — это механизм защиты человека от чрезмерного перенапряжения.

Реагировать на подобные сигналы можно по-разному. Если не замечать усталость, то тогда эмоциональное выгорание станет хроническим, оно может привести к серьезным последствиям.

— Полного выгорания у меня, конечно, не было. Потому что, если бы я выгорел, меня бы не было в «ЛизаАлерт». В моем случае это было связано с перегрузкой. Когда в направлении отряда «Лес на связи» я был один, и мне приходилось обрабатывать огромный поток звонков. Конечно, нагрузка была очень большая, и все шло параллельно с работой.

Хорошо, что поисковый сезон закончился раньше, чем наступило мое полное эмоциональное опустошение. Следовательно, надо чем-то жертвовать. Это и обусловило мой уход с работы. Я полностью сосредоточился на поисковой деятельности, восстановился и узнал ту грань, которую пересекать нельзя, — рассказывает Леонов.

Как бороться с выгоранием?

По словам психолога «ЛизаАлерт» Анны Шипиловой, с выгоранием можно работать и успешно справляться.

Если вы обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания, то в первую очередь нужно признаться себе в том, что вы не всесильны и нуждаетесь в поддержке. Постарайтесь следовать простым советам:

— соблюдайте режим;

— cистематизируйте прием пищи;

— попробуйте начать делать дыхательные упражнения;

— поделитесь своим состоянием с тем, кому доверяете, — специалистом или хорошим другом.

Внутри волонтерского движения работают свои профессиональные психологи. Важно дать понять человеку, что, оказывая помощь другим, он имеет право обратиться за помощью или советом сам — к руководителю направления, психологу, а также к друзьям и родственникам. Просьба о помощи нисколько не умаляет достоинство, но является свидетельством здоровья. Об этом нужно говорить.

Необходимо помнить, что волонтерство — это только часть жизни, есть еще и другие сферы. И важно почувствовать себя востребованным и нужным в них. В семье, творчестве, спорте или хобби.Чаще напоминайте себе, что самое важное —это вы и ваше благополучие, дайте себе время для разгрузки и размышлений.

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