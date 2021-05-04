Основы выбора шампуня

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

При выборе уходовых средств недостаточно ориентироваться исключительно на тип волос. Важно знать, что входит в состав. Задачей каждого шампуня является очищение головы от сального секрета. С ним борются ПАВы – при нанесении шампунь пенится и грязь смывается. В большем количестве они содержатся в средствах для жирных локонов. В шампунь для поврежденных, ослабленных и сухих волос добавлены более мягкие вещества. Больше вариантов продукции всегда можно найти в магазинах, таких как Makeupstore.ru.

Во многих средствах имеются сульфаты. Более щадящими считаются лауреты, а лаурилы провоцируют аллергии – учитывайте это при покупке серии. Мало кто из производителей вместо сульфатов использует глюкозоиды и их производные – это повышает стоимость продукта.

Кроме очищения, препараты должны питать, увлажнять и защищать волосы. Для этого производители используют добавки. Эффективнее считаются силиконовые масла – тонкая защитная пленка, которую они создают на волосах, удерживает влагу и полезные составляющие. Часто в качестве дополнительных элементов выступают растительные вытяжки, аминокислоты, минералы, микроэлементы и витамины. Они сохраняют в локонах влагу, благоприятно влияют на корни и стимулируют восстановление на клеточном уровне. В некоторых вариантах встречаются солнцезащитные фильтры – они предохраняют локоны от солнечных лучей.

Достичь хорошего результата сложно без кондиционера. Последние, кроме снижения щелочного влияния шампуня, выполняют следующие функции:

• держат в локонах влагу;

• убирают статическое электричество;

• защищают;

• укрепляют поврежденные локоны;

• упрощают расчесывание.

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