Халява до шантажа довела: как обезопасить себя от мошенников при использовании Wi-Fi

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Правоохранители предупреждают: подключаясь к открытому Wi-Fi в общественном месте, вы рискуете отдать свои персональные данные мошенникам. «Вечерка» разбиралась, как работает эта схема.

В подобную историю попала 25-летняя москвичка Мария. Она подключилась к бесплатной сети торгового центра, а спустя несколько дней у нее начались перебои в работе телефона.

Ей перестали приходить уведомления об оплате банковской картой. Оказалось, что кто-то ежедневно переводил с нее небольшие суммы. В общей сложности она потеряла 250 тысяч рублей. Но самое неприятное было потом — Марии пришло сообщение, в котором были ее фото личного характера. Злоумышленник сообщил, что если она не переведет ему 50 тысяч рублей, то все эти снимки отправятся ее друзьям и знакомым. Так Мария рассталась с еще одной внушительной суммой.

— Не подключайтесь к WiFi в общественных местах, каким бы проверенным вам не казался источник, — говорит специалист по кибербезопасности Анастасия Баринова. — Потому что часто мошенники клонируют общественную сеть и управляют ей. Когда вы пытаетесь подключиться к интернету в метро, вы наверняка видели, что иногда смартфон предлагает сразу несколько сетей. Какая-то из них может принадлежать мошенникам. И отличить ее бывает сложно.

Все действия, которые человек совершает при использовании ложной сети — загруженные фото, введенные пароли, данные банковских карт, переходы на сайты, все это попадает в руки злоумышленников. Если вам все-таки нужно подключиться к общественному Wi-Fi, то делать это лучше через VPN. Но если ваш телефон не поддерживает эту технологию, то при использовании сети старайтесь не вводить важных данных, не передавать через интернет информацию, которая может вас скомпрометировать.

Что делать, если ваши личные фото все-таки попали к преступникам и вас начинают шантажировать?

— Не соглашайтесь на требования шантажистов, ведь никто не даст гарантии, что в случае перевода денежных средств преступник не повторит то же самое, завысив при этом сумму, — говорит адвокат Анастасия Штерн. — Сразу идите в полицию, чтобы написать заявление о шантаже. Предоставьте сотруднику всю имеющуюся у вас информацию максимально подробно, включая переписку с преступником.

Идти на контакт с шантажистом стоит только в случае, если в дальнейшем переписка будет передана правоохранителям. Так полицейские смогут установить индивидуальный номер телефона, его местонахождение по вышкам сотовой связи и иную необходимую для поимки злоумышленника информацию.

— Раскрываемость подобных преступлений зависит от действий потерпевшего, — добавила Штерн. — Если вы знаете шантажиста, это существенно увеличит шансы на его поимку, в других случаях вероятность невелика, как и в случае с другим дистанционным мошенничеством.

Остановись, не жми на ссылку

В России появился новый вид интернет-мошенничества с помощью QR-кода, который облегчает пользователям перейти на желаемый интернетресурс.

Как правило, с помощью QR-кода шифруется информация об адресах интернет-сайтов, контактах той или иной организации, страничке того или иного мобильного, то есть, как правило, то, чем с вами хочет поделиться создатель кода. Казалось бы, как его могут использовать аферисты? Но мошенники и тут нашли, где развернуться.

С декабря прошлого года код официально разрешили использовать на доверенностях и других нотариальных документах. В нем шифруются сведения о заявителе и его представителях, дата совершения нотариального акта, его вид, регистрационный номер, имя нотариуса и нотариальный округ. С помощью кода можно также проверить подлинность официальной бумаги.

Киберпреступники быстро взяли эту схему на вооружение и стали подделывать и сам документ, и QR-код на нем. Об этом предупредили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Как это работает и как не стать жертвой подобных преступлений, объяснил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

— Сами коды никакой опасности не несут. Но они могут вести на фишинговые (мошеннические) сайты. Все личные данные — рек- визиты карты, ссылки на социальные сети, пароли, которые вы введете на этом ресурсе, окажутся у преступников. К сожалению, многие пользователи не обладают достаточной цифровой грамотностью, чтобы отличить настоящий ресурс от мошеннического, — подчеркнул Вакулин.

Подобную схему с ложными QR-кодами преступники используют и для листовок, объявлений, особенно скидочных купонов. С их помощью человек переходит на ложные веб-ресурсы, вводит свои данные и остается без денег.

Отличить фишинговый сайт от реального несложно.

— Скопируйте доменное имя ресурса без окончания — «.ru», «.com», «.org» и другие, вбейте его в любом интернет-поисковике, и вам откроется информация о данном сайте, в том числе фигурировал ли он в мошеннических схемах, — добавил Сергей Вакулин.

Чтобы проверить подлинность нотариального документа, тоже необходимо обратить внимание на адрес сайта. Он должен начинаться с «фнп.рф».

УЗНАЮ, КТО ЗВОНИЛ

Министерство внутренних дел работает над сервисом «Антимошенник», с помощью которого пользователи телефонов смогут самостоятельно защищаться от злоумышленников, звонящих с мошенническими целями. Установленное на смартфоне приложение будет информировать человека о том, что неизвестный номер, с которого поступил звонок или сообщение, ранее использовался для совершения махинаций. Сервис собираются запустить в декабре 2021 года, на его разработку планируется выделить 44,9 миллиона рублей.

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