Чтобы дом стоял ровно, контролируйте ремонтников

Фото: Вечерняя Москва

Отопительный сезон завершился, и в каждом доме начались работы по подготовке к зиме. Что должна сделать управляющая компания и как проконтролировать ее работу?

В столичных домах начался большой ремонт. Причем для жильцов, как правило, невидимый: основные работы идут на чердаках и в подвалах.

— Коммунальщики, например, изучают состояние кровли, определяя, как она пережила зиму, — рассказывает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. — Оценивают они и состояние чердака, если он есть. Будет здорово, если актив жильцов — а он есть практически в каждом доме — поднимется вместе с сотрудниками управляющей компании на крышу и примет в осмотре участие. Ведь важно понять, где какие проблемы и как их можно устранить.

Не менее важно понять и состояние отмостки — это водонепроницаемое покрытие вокруг здания. Как правило, бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру дома, с уклоном в направлении от него.

— Отмостка защищает фундамент от дождевых вод и паводков и она должна быть в идеальном состоянии: никаких ям, трещин и разрушений, — пояснила Вера Москвина. — Ведь если отмостка повреждена, дом начинает «гулять».

Как пояснила эксперт, здание в буквальном смысле слова приводят в движение грунтовые воды. На фасаде кирпичного дома, например, может возникнуть трещина. В столице много кирпичных фасадов с заштукатуренными трещинами между рядами кирпичей. Если дом панельный, то межпанельные швы в результате подвижки дома могут расшириться и из них вываливается утеплитель. В итоге здание начинает терять тепло. Если же межпанельные швы сжимаются — тоже ничего хорошего. Вывод: состояние отмостки можно проверить и самим. Увидели трещины — фотографируйте и отправляйте на сайт управляющей компании.

— В мае и летом немалая часть работ по дому идет в подвалах, — пояснила Вера Москвина. — Дело в том, что после окончания отопительного сезона идет сначала промывка всех труб, стояков и батарей, а потом их начнут опрессовывать: проверять, есть ли там повреждения. Если есть, их будут заваривать. Тут коммунальщики обойдутся без контроля жителей. Ведь если дырочки останутся, то в следующий отопительный сезон управляющая компания будет иметь куда большие проблемы: придется каждый раз отключать горячую воду или отопление, а потом все чинить. Коммунальщики, конечно, прекрасно это понимают.

Урбанист Григорий Мельник считает, что контролировать УК нужно во время ремонта дворовых территорий.

— Я сам несколько раз останавливал дворников, которые пытались красить пластмассовые детские горки, — рассказывает эксперт. — Зачем они это делают — непонятно, ведь даже когда краска высыхает, с такой горки уже невозможно кататься.

Также, по словам эксперта, нужно следить, чтобы после высадки кустарников (как правило, это просто тонкие прутики в земле) коммунальщики огородили их от вытаптывания, установив пусть сугубо декоративную, но ограду. Иначе озеленение двора становится чисто номинальным. А после покраски скамеек необходимо устанавливать таблички или приклеивать объявления, предупреждающие о невысохшей краске.

СПРАВКА

Если коммунальщики, на ваш взгляд, плохо справляются со своими обязанностями, звоните в единую городскую диспетчерскую ЖКХ — (495) 539-53-53. Ваш сигнал сначала поступит в управу района, которая возьмет его на контроль. Коммунальщики будут отчитываться о проведении работ перед районной и городской администрацией.

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