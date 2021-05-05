Продукты класса люкс дорожают не так быстро: у них и без того высокая наценка

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Стоимость социально значимых продуктов за последний год выросла на 15,6 процента. Речь идет о корзине из 24 базовых товаров, включая курицу, масло и овощи. Таковы результаты исследования компании FinExpertiza.

Больше всего, по данным исследования, подорожали картофель, морковь и сахарный песок. В целом же рост на основные продукты питания в 2,7 раза обогнал потребительскую инфляцию.

— Все зависит от того, какие именно продукты вы в корзину кладете, — пояснил президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. — Можно собрать корзину, которая за год подорожала на 40 процентов. А можно такую, что не подорожала совсем.

По словам эксперта, многое, как ни странно, зависит от качества продуктов.

— Я покупаю на ближайшем рынке телятину. Ее цена как была три года назад 600 рублей за килограмм, так и осталась, — пояснил Березин. — А еще на рынке есть киоск с сырами от известного производителя. За те два года, пока он работает, сыр подорожал один раз на 100 рублей. Тот, что был 1200 рублей за килограмм, стал 1300. Тот, что был 1500, стал 1600 и т.д.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев пояснил:

— Есть закон рынка: все самое дешевое дорожает быстрее всего. И неважно, это недвижимость или булка хлеба, — пояснил эксперт. — Дело в том, что на дешевое по понятной причине всегда самый высокий спрос. А если спрос высокий, значит, товар на полке не залежится. Так почему бы и цену не поднять — все равно купят.

Как пояснил эксперт, с продуктами дорогими и качественными ситуация часто обратная. Спрос на них в силу высокой цены не настолько высок.

— И если цену еще поднять, то часть покупателей станет покупать продукты классом чуть ниже, потому что они дешевле. А покупателю самых дешевых продуктов двигаться просто некуда, — пояснил эксперт. — Плюс на дорогие продукты обычно и торговая наценка высокая. Умный продавец при увеличении закупочной цены, скорее, уменьшит маржу, зато сохранит постоянных покупателей.

Диетолог Ольга Латышева уточняет:

— Есть люди, которые покупают самые дешевые продукты просто потому, что на другие нет денег. А есть те, кто просто пытается экономить. И последние поступают глупо, — убеждена эксперт. — Один килограмм постной свинины лучше двух килограммов колбасы. Во всяком случае, животного белка вы получите больше, а вредных жиров куда меньше. Макароны из твердых сортов пшеницы лучше «быстрорастворимой» лапши из мягких сортов пшеницы.

Последняя вообще короткий путь к диабету. Чуть более дорогой черный хлеб со злаками лучше чуть более дешевого белого пшеничного. Экономя на продуктах, мы теряем куда больше, чем приобретаем. Помните об этом, когда идете в магазин.

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