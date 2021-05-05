Встретимся у мангала: как правильно организовать майский пикник

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В столицу пришло настоящее тепло, и горожане рванули в парки — не только насладиться свежим воздухом, но и компанией друзей на пикнике. Но многие забывают, что отдых должен быть не только приятным, но и безопасным! О том, как это сделать, «Вечерке» рассказал директор кейтеринговой компании Михаил Олегов.

Для начала определитесь с местом: в Москве есть много пикниковых точек, но в выходные и праздники они, как правило, заняты. Главное, помните, что разводить костер прямо на земле, а тем более под деревьями, нельзя. Если думаете обойтись без приготовления блюд на мангале, то можно отправиться практически в любой парк или сквер.

Чтобы ничего не забыть, заранее составьте подробный список всего необходимого. Обязательно возьмите с собой на природу чистую воду — она понадобится, чтобы мыть руки, овощи, посуду, а также тушить мангал. Запаситесь антисептиком и влажными салфетками. Не забудьте про пакеты для мусора, чтобы убрать за собой. И распределите обязанности между участниками предстоящего банкета. Перед выездом узнайте прогноз погоды. Не забывайте, что пандемия еще не закончилась, соблюдайте правила предосторожности.

Измерь температуру

Наверняка в каждой компании есть гурманы, предпочитающие даже на природе аппетитные стейки другим лакомствам из мяса. Чтобы приготовить его как следует, пригодится такой аксессуар, как термометр со щупом.

Цена: от 300 рублей.

В тепле и в холоде

Блюда с мангала всегда хочется подольше сохранить теплыми. Незаменимое изобретение для этих случаев — термосумка, сохраняющая температуру и холодного, и горячего. Более эффективные термоконтейнеры дороже.

Цена: пятилитровая сумка — от 200 рублей, полуторолитровый контейнер — от 500.

Мангал-книжка

Если вы собираетесь жарить шашлыки в Москве, то собственный мангал вам, по сути, не нужен — пикниковые точки оборудованы противопожарными мангалами. За городом же он понадобится. Самый дешевый алюминиевый будет стоить от 160 рублей.

Разжигаем феном

Можно купить бутылочку с горючей жидкостью, или более экологичный вариант — брикеты, пропитанные пищевым парафином. А можно подойти к делу творчески и купить фен для раздува огня. Он прост в применении, нужно только прокручивать ручку, и струя воздуха поможет развести огонь, поддержать температуру в мангале. Сила потока также регулируется ручкой.

Цена: 730 рублей.

С музыкой веселее

Отдыхать в полной тишине не всегда так весело, как хотелось бы. Исправить это положение поможет портативная колонка, работающая от телефона. Загрузили любимые мелодии — и на природу.

Цена: от 500 рублей.

Устроим карнавал

Пикник можно разнообразить, сделав его тематическим. Например, внедрить яркие аксессуары и превратиться в ковбоя, индейца и т.д.

Цена: повязка индейца — от 300 рублей.

Красиво и экологично

Традиционно на пикник берут одноразовую посуду, а самые сознательные — биоразлагаемую. Однако можно использовать многоразовую посуду, например бамбуковую. Для напитков подойдут как одноразовые, так и туристические складные стаканчики.

Цена: набор биоразлагаемой посуды — 150–200 рублей, металлический стаканчик — от 130 рублей, силиконовый — от 150, пластмассовый — от 50. Бамбуковая тарелка — от 150 рублей.

Защита от мелких хищников

Комары еще толькотолько просыпаются, а клещи — уже весьма активны. От летающих насекомых спасет тлеющая спираль, дым которой отгоняет их, или портативный фумигатор на батарейках.

Цена: набор спиралей — 100 рублей, фумигатор — от 1000 рублей.

А поиграть

Пикник может стать гораздо интереснее, если заранее продумать культурно-массовую программу и, к примеру, захватить с собой волейбольный мяч, ракетки для бадминтона или даже настольные игры. Цена: ракетки и воланчик для бадминтона — от 175 рублей. Фрисби — от 30 рублей.

А я с лукошком

Не самый нужный, но милый аксессуар — корзинка для пикника. Неплохой вариант для отдыха без мангала — в нее можно сложить все, что нужно для небольшого банкета: сэндвичи, овощи, фрукты, зелень, напитки.

Цена: пластмассовая корзина приемлемых размеров — от 400 рублей, плетеная — от 2000 рублей.

Складная мебель

Городские пикниковые точки, конечно, оборудованы крытыми беседками и скамеечками, но сидячих мест может просто не хватить на большую компанию. Можно выбрать как простые складные стульчики, так и более удобные кресла, как у рыбаков. Ц

ена: складной стул — от 300 рублей, кресло — не меньше 800 рублей, стол с плотной столешницей — от 1000 рублей.

Подстилки и покрывала

Хочется быть поближе к природе и расположиться на газоне — не забудьте взять подстилку. Даже в мае по вечерам все еще бывает прохладно, поэтому теплый плед тоже будет не лишним. А еще есть такой полезный аксессуар, как сидушка туристическая, или хоба. Самая простая — маленький коврик из пенополиуретана с резинкой.

Цена: 100–200 рублей.

С решеткой проще

Даже среди больших специалистов по готовке шашлыка встречаются те, кто не любит его нанизывать. Забыть об этой процедуре можно, купив решетку для барбекю. На ней, кстати, удобно готовить крупные куски мяса, а для рыбы она и вовсе незаменима.

Цена: от 300 до 1000 руб лей.

Уголь бывает разным

Собрать дров на московских природных территориях точно не получится, прежде всего потому, что это незаконно, поэтому нужно взять с собой уголь. Благо продается он в любом продовольственном магазине. Если не жадничать, можно купить прессованные угольные брикеты, они легко разгораются и намного дольше сохраняют жар.

Цена: от 350 рублей за 2,5 килограмма.

ОТДЫХАЯ, НЕ НАРУШАЙ

Некоторые горожане до сих пор предпочитают организовывать собственные «пикниковые точки». За это грозит штраф: разжигание костров и использование мангалов вне специальных пикниковых зон карается штрафом до 5000 рублей.

Оштрафовать также могут за поджог хвороста или сухой травы — также на 5000 рублей. Не стоит забывать, что парк — это общественное место, где нельзя распивать алкоголь. За это грозит штраф от 500 до 1500 рублей. К пикниковым точкам на особо охраняемых природных территориях нельзя подъезжать на машинах и мотоциклах. Также запрещено повреждать любые зеленые насаждения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Рожков, начальник управления по ВАО Департамента ГОЧСиПБ:

— Никогда не поджигайте сухую траву — существует большой риск, что огонь быстро распространится и охватит большую площадь. Не разводите костер и не устанавливайте мангал близко к строениям, заранее побеспокойтесь о наличии достаточного количества воды. Подальше уберите легковоспламеняющиеся предметы. При обнаружении возгорания немедленно звоните по телефону 112 и сами примите меры безопасности.

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