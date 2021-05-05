Известная российская торговая сеть представила коллекцию товаров из переработанного пластика с внушительной скидкой

Фото: pixabay.com

Торговая сеть «Пятерочка» вновь удивила своих постоянных гостей. Она запустила новую накопительную акцию «Экология проще, чем кажется», в рамках которой желающие могут получить скидку до 90 процентов на коллекцию предметов и аксессуаров, изготовленных с добавлением переработанного пластика.

В уникальную коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбуков и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation. Полная коллекция включает семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха и экологичного образа жизни, разработанных итальянскими дизайнерами: рюкзак, сумку для ноутбука и документов, сумку-трансформер, поясную сумку, бутылку для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 литра и 1 литр.

Все аксессуары произведены с заботой об окружающей среде из экологически чистого материала. Ткань для пошива сумок создана из 100-процентного переработанного пластика. Для изготовления, к примеру, одного рюкзака потребовалось 20 использованных пластиковых бутылок. Их измельчили, расплавили, полученную жидкость вытянули в нити, из которых соткали прочный, износостойкий материал. На подкладку каждой сумки прикрепили бирку с указанием количества пластиковых бутылок, которые использовали для изготовления изделия и, соответственно, не отправили на свалку.

Лицом новой акции стала певица Глюкоза — Наталья Чистякова-Ионова. Она активно участвует в экологических форумах и проектах, поддерживает экопотребление и «зеленые» технологии. С ее участием был снят видеоролик, в котором Наталья обращает внимание на то, как много пластика сопровождает нашу повседневную жизнь, и говорит о важности его переработки.

В рамках акции также разработан специальный сайт. На нем представлена подробная информация об акции в целом, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла. В роликах показано, как сделать наш мир чище, сформировав привычку правильно сортировать мусор: 90 процентов бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая объем отходов на полигонах.

Видеоуроки знакомят с маркировкой типов пластика, которые можно сдавать на вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл можно использовать повторно для изготовления новых вещей. Все это учит гостей торговой сети делать мир чище.

— Забота о сообществе и экологии — один из ключевых принципов работы нашей торговой сети и одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Retail Group, — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев. — Мы делаем многое, чтобы помочь экологии, создаем новые возможности для ответственного потребления, обучаем гостей раздельному сбору отходов. Наша новая акция — наглядный пример того, как переработка отходов и разумное отношение к природным ресурсам дают жизнь новым вещам — стильным, качественным, долговечным. Надеюсь, что эта инициатива не оставит равнодушными наших гостей и в дальнейшем еще больше людей станут бережнее и внимательнее относиться к экологии и вести осознанный образ жизни. Даже маленький шаг в этом направлении — это большая польза для всей планеты, поэтому призываем всех наших гостей разделять любовь к природе вместе с нами.