Шаг к независимости: москвичей, желающих начать собственное дело, становится все больше

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Начинающие предприниматели чаще всего хотят открыть свой магазин одежды, маникюрный салон или кофейню. Об этом сообщили аналитики крупной поисковой системы, предоставив статистику запросов за последнее десятилетие. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, какой бизнес популярен у москвичей, как они его создавали и каким был путь к успеху.

По результатам исследования в 2011 году доля запросов со словами «ИП», «бизнес», «ООО», «компания» или «фирма», с уточнением «открыть» составляла 0,003 процента от общего числа. К 2019 году эта доля увеличилась до 0,005 процента. Заметный спад интереса к открытию своего дела происходил в кризисные 2014 и 2015 годы, а также в коронавирусный 2020-й. Однако на протяжении всего десятилетия доля таких запросов не падала ниже 0,003 процента от общего числа. «ВМ» узнала, как обстоят дела в столице.

Минимальные вложения

Согласно исследованиям аналитиков, самыми популярными бизнес-проектами с 2011 года остаются кафе и магазины одежды. Они и возглавляют общий топ-150 запросов по всей стране. Самое распространенное уточнение к запросу «шоурум в интернете».

На своем примере москвички Евгения Панина и Ксения Славина показали, что от запроса в интернете до реального действия — один шаг. Полгода назад девушки зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и открыли свой онлайн-шоурум в социальной сети. Стартовый капитал — 10 тысяч рублей.

— Нам всегда была близка тема моды, это наше хобби и в каком-то роде смысл жизни. Идея открыть свой интернет-магазин пришла к нам спонтанно, за чашкой чая. На следующий день мы начали заниматься бизнес-планом, продумывать концепцию. Все делали самостоятельно, — рассказала Евгения Панина.

Далее девушки искали нужных поставщиков одежды, которые отвечали бы всем требованиям: вещи должны были быть не просто качественными, но и стильными, в соответствии с последними модными тенденциями. Часть вложений была потрачена на закупку одежды, другая — на рекламу. Звучит все просто, но дело пошло далеко не сразу.

— Сложно, когда ты не очень понимаешь, что такое бизнес и как именно его строить. Все познавалось методом проб и ошибок. Сначала по своим расходам мы просто уходили в минус, потому что возникли проблемы с поставщиками товаров. Мы четко понимали свою целевую аудиторию, и те вещи, которые присылали, были нетрендовыми и совсем не подходили под образ нашего покупателя, — поделилась Ксения Славина. Затем девушки исправили допущенные ошибки: наработали базу нужных поставщиков, закупили трендовую одежду и правильно сфотографировали на себе вещи для интернет-магазина. При этом работала и запущенная реклама. В совокупности все это привело к тому, что поток клиентов стал больше, росло количество продаж и доход.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

— Мы решили идти навстречу клиентам и не брать предоплату с людей, которые заказывают одежду. Только если отправляем посылку в другой город, чтобы обезопасить себя от рисков, — рассказала Евгения Панина.

Однако лояльное отношение к клиентам не всегда помогает настроить покупателя на адекватный диалог. Девушки признаются, что работа с клиентами интересная, но достаточно сложная.

— Покупатели могут вступать в конфликты, пытаются вернуть вещи и при этом говорят, что имеют на это полное право. Нет, это не так, это в обычных магазинах можно вернуть товар в течение 14 дней, по Закону о защите прав потребителей. В онлайн-шоурумах такое не практикуется. Поэтому мы не берем оплату, пока человек не примерит вещь и не убедится, что она ему подходит, и он действительно хочет ее купить, — рассказала Ксения Славина.

Но даже такие ситуации не выбивают предпринимательниц из колеи. Как и другие трудности только мотивируют расти и двигаться дальше.

— Бизнес — это твое детище, ты должен любить его и заботиться о нем. Ошибочно думать, что открыть интернет-магазин просто. Да и в целом ошибочно выбирать «что попроще», когда речь идет о вариантах для запуска собственного бизнеса, — поделилась Евгения Панина.

Сейчас девушки откладывают деньги с прибыли, чтобы открыть свой шоурум уже в бутике.

Детально изучайте рынок

При детальном изучении аналитики крупной поисковой системы выяснили, что в разных регионах лидируют определенные виды запросов, связанных с открытием малого бизнеса. Согласно результатам исследования, москвичи чаще, чем жители других регионов, интересуются тем, как открыть свой маникюрный салон. Для многих, особенно для девушек, этот бизнес кажется красивым, прибыльным и простым. Так думала и москвичка Анастасия Нестерова пять лет назад, когда вместе со своей сестрой открывала маникюрный салон.

— Я думала, что мы с сестрой просто будем приезжать в салон раз в неделю. Но все оказалось не так. Несколько лет мы просто жили на работе, и даже приходилось ночевать в машине, — поделилась Анастасия Нестерова.

Стартового капитала в один миллион рублей девушкам хватило, чтобы открыть бизнес в торговом центре, на «островке» площадью 10 квадратных метров. В стоимость вошли сам «островок» и необходимое оборудование, расходные материалы. Работа велась в формате «экспресс-маникюра», в день успевали принять более 30 клиентов, но это, по словам Анастасии, мало. Из сотрудников было всего пять мастеров, все разной квалификации. Одни умели делать только маникюр и покрытие, другие — наращивание и сложные дизайны. Это, по словам бизнесвумен, самая распространенная ошибка начинающих предпринимателей в бьюти-индустрии.

— Нужно, чтобы мастера умели делать все. Иначе не получится принимать много клиентов. Мы сразу обратили внимание на этот недочет. Все наши сотрудники имеют одинаковую высокую квалификацию, мы не разделяем на «топ» мастеров и обычных. Сейчас у нас с сестрой четыре маникюрных салона. Один из которых — в центре города, — рассказала Анастасия Нестерова. Как и у многих начинающих бизнесменов, у Анастасии возникали сложности с поставщиками материалов для работы. Но со временем удалось отработать схему взаимодействия. Благодаря работоспособности предпринимательниц бизнес набирал обороты. Ежедневный личный контроль позволил правильно организовать процесс и сформировать нужный коллектив.

— Когда мы открывали первый салон, нас не пугала конкуренция. Потому что мы работаем не с конкурентами, а с клиентами. Большую ошибку допускают те предприниматели, которые вместо того, чтобы становиться лучше для себя, начинают конкурировать с другими. Это отнимает много сил и времени, а результата не приносит, — объяснила предпринимательница.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Кофейная конкуренция

На втором месте по популярности после маникюрного салона расположились кофейни. Москвичи интересуются тем, как открыть заведение, в котором можно будет продавать напитки навынос или расположить столики для гостей. В кофейный бизнес чаще всего приходят люди, которые ранее работали бариста. Такая история и у москвича Романа Суслина. Свою первую кофейню мужчина открыл в 2018 году — 50 квад ратных метров в жилом комплексе. Рядом были и другие кофейни, но это, по словам Романа, говорит именно о том, что на этот напиток есть спрос в его районе.

— Многие думают, что открыть свою кофейню — это просто. Но это не так. Правильная локация позволяет настроиться на нужную целевую аудиторию. Нужно понимать, что школьник не купит кофе за 200 рублей, а люди с высоким доходом обойдут стороной кофейню, где напиток стоит 50 рублей, — объяснил Роман.

Еще одна распространенная ошибка — незнание продукта. Мало открыть кофейню и нанять хороших сотрудников, нужно понимать, что эти специалисты работают верно. Поэтому опыт работы бариста важен для этого бизнеса.

— Мне всегда нравился процесс создания чего-то нового. И здесь ты каждый раз видишь результаты своих трудов. К тому же кофе — очень интересный продукт. Есть множество тонкостей, технологий. И конечно, получается, что мы продаем не напиток, мы продаем любовь и удовольствие, — рассказал Роман.

Прошло чуть больше года, и Роман продал свою первую кофейню за 800 тысяч рублей, эта сумма больше изначальных вложений, а затем открыл новую кофейню, в три раза больше предыдущей, — 140 квадратных метров.

— Многие бариста начинают с того, что работают в кофейнях, а затем открывают уже свое дело. Кстати, можно открыть не только заведение, но и заняться обжаркой зерен, продавая их другим кафе, — рассказал Роман Суслин.

— Вход в кофейный бизнес не такой дорогой, как другие. Бариста, которые уже работают в этой сфере, видят, что для бизнеса нужно не так много метров. Все что нужно: кофе, кофемолка, кофемашина. Последнюю, кстати, можно взять бесплатно в аренду, заключив контракт. Это значит, что в случае разочарования всегда можно свернуть дело без больших потерь, — рассказал основатель профессии бариста в России Глеб Немейкин.

Однако, подчеркнул бизнесмен, даже при таком хорошем раскладе существует немало ошибок среди начинающих предпринимателей.Одна из таких — завышенные ожидания от чистой прибыли.

— Люди начинают считать на калькуляторе. Видят, что продавать капучино можно за 150 рублей, а его себестоимость — 10 рублей. У человека сразу появляется мысль, что с одного стакана выручка 140 рублей. Но это не так. Мало просто поставить производство на конвейер. Нужно делать самый вкусный кофе, — объяснил Глеб Немейкин.

Бизнесмен объяснил, что москвичи любят именно качественный кофе и для многих жителей столицы прийти в офис с утра с бумажным стаканчиком, на котором красуется логотип известного заведения — целый ритуал. А вот черно-белые стаканы, кричащие о том, что напиток куплен по фиксированно низкой цене, такого приятного ощущения не вызывают.

— Спрос на кофе будет только расти, потому что культура этого напитка относительно новая, не больше 300 лет. Относительно чая, вина и других напитков, это небольшой срок. Даже в период локдауна заведения продавали кофе навынос, — объяснил Глеб Немейкин.

Несмотря на то что запросы в интернет-поисковиках приводят к конкретной, нужной информации с подробно описанными шагами, работать над своим малым бизнесом придется самому.Предприниматели единогласно твердят о том, что только на первый взгляд такие виды малого бизнеса кажутся легкими даже для начинающих. Но стоит копнуть глубже — всплывают подводные камни. И чтобы дело приносило прибыль, нужно обучаться и подкреплять теоретические знания исключительно личным опытом.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, за 2020 год было выдано 3190 субсидий на поддержку малого бизнеса. В сумме это 9 миллиардов рублей. 23,2 миллиарда рублей финансирования под поручительства, 90,5 миллиарда рублей кредитной поддержки. Сегодня в Москве насчитывается более 681 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, а это 12 процентов от общего числа предприятий по всей России.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Александр Крутов, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Малый бизнес в Москве после пандемии оправляется. А в период пандемии рванул вперед онлайн-ретейл, это заметно. Поэтому и предприниматели видят, что можно открывать тот же самый магазин одежды в интернете. Так проще откликаться на изменение тенденций, быстрее обновлять коллекцию, получать больше оборота и меньше издержек. Под понятие «малый бизнес» попадают предприятия, где немного сотрудников, небольшой оборот, и для таких компаний более простые режимы налогообложения, именно поэтому люди, обладающие предпринимательской инициативой, быстрее чувствуют конъюнктуру. Сейчас освободились помещения, арендаторы предлагают комфортные условия. В целом малый бизнес сейчас находится в состоянии афтершока, когда после землетрясения идут маленькие волны. Кто-то ищет новые возможности, а те, кто устоял на ногах, открывают новые точки.

Кириоо Всеволжский, председатель ЦКРК «Опора России»:

— Люди интересуются тем, как открыть малый бизнес. Но мало кто открывает его на самом деле. В лучшем случае только один процент из них решается на это, потому что это судьбоносный и тяжелый выбор. В Москве и в других регионах, которые участвуют в пилотном экспериментальном проекте, есть такой способ хозяйствования, как самозанятость. Это тоже малый бизнес, просто упрощенный льготный режим. Условия ведения малого бизнеса самозанятыми более понятные, менее запутанные и менее опасные, и на это проще решиться. «Опора России» 20 лет кричит из всех углов о том, что для малого бизнесмена все должно быть на два порядка проще, чем для крупного, чтобы любые процедуры, связанные и с налоговым администрированием, и с бухгалтерским учетом, и с государственным контролем, были гораздо проще, в идеале такими, чтобы с ними мог справиться один человек. И самозанятость одна из самых заметных подвижек в этом направлении.

КАК У НИХ

На территории Евросоюза предприниматели стараются находить нестандартный подход и выбрать необычную идею. Так, в Германии открылся интернет-магазин по продаже мюсли, где каждый покупатель сам выбирает, какие виды мюсли ему смешивать. Стартовый капитал — 3,5 тысячи евро. Также в Германии создали сервис для распечатки квитанций для покупок в интернете. Предложение пользуется спросом среди тех, кто опасается вводить данные банковской карты в онлайн-магазинах. В Швеции представители малого бизнеса создали месячные абонементы на такси, выездные кухнирестораны и шашлычные на колесах, которые сопровождают людей на пикниках и предлагают готовые блюда, чтобы люди могли не беспокоиться об установке мангала и разведении костра. Среди необычных бизнес-идей, которые существуют в Европе, но еще нет в России, — создание рекламы на снегу.

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