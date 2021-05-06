Дуб принес красный нос: что делать при появлении симптомов аллергии

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Не все москвичи радуются наступлению цветущего мая. Для некоторых он становится настоящим мучением, а причина всему — сезонная аллергия. Как облегчить симптоматику, «Вечерка» узнала у иммунолога Сергея Масальского.

Заболевание, вызванное реакцией организма на пыльцу, может проявиться в любом возрасте. Чаще других в столице от аллергии страдают дети и молодежь, но есть ряд рекомендаций, которые помогут минимизировать неприятную симптоматику и облегчить состояние.

— Среди средств, которые облегчают аллергическое состояние, на первом месте по популярности — антигистаминные препараты, которые отпускаются в аптеке без рецепта, и провизор поможет индивидуально подобрать лекарство без назначения врача, — говорит ответственный секретарь Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России Сергей Масальский.

Врач подчеркивает, что лекарство старого поколения тавегил вызывает сонливость, нарушает внимание. А вот современные лекарства переносятся человеком намного легче.

— Всегда нужно помнить, что рекомендации провизора не сравнятся с консультацией врача-аллерголога, поэтому при первой же возможности необходимо посетить специалиста для постановки диагноза и назначения лечения, — говорит Масальский.

Глаза

При прогулках в период цветения аллергикам стоит носить солнцезащитные очки. При необходимости можно использовать увлажняющие капли для глаз

Органы дыхания

Медицинские маски, которые сегодня мы носим в качестве мер эпидемической безопасности, также защитят от вдыхания пыльцы. При отеке слизистой можно промывать нос раствором морской соли

Злаковые травы

Такие травы, как райгас, мятлик, тимофеевка, цветут во второй половине мая

Дуб, ясень

Цветут со второй половины мая до середины июня

Береза

Один из самых злостных весенних аллергенов, цветет до середины мая

Медикаменты

Современные антигистаминные препараты эффективно противодействуют симптомам аллергии и практически не вызывают сонливости, однако перед их применением лучше все-таки проконсультироваться с врачом

Одуванчик, мать-и-мачеха

Также распускаются в мае, однако аллергия на них встречается гораздо реже

Режим прогулок

Активнее всего растения выделяют пыльцу в первой половине дня, поэтому прогулки лучше перенести на вторую. По возвращении следует снять одежду и принять душ

Свежий воздух

В период цветения растений лучше проводить кондиционирование помещений, нежели проветривание. Фильтры кондиционера будут препятствовать попаданию пыльцы в жилое помещение

КСТАТИ

С прошлого года в арсенале врачей-аллергологов появились препараты биологической терапии, которые позволяют проводить так называемую предсезонную подготовку пациента негормональными препаратами. Такой метод лечения существенно облегчает состояние пациента.

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