Шашлыки «без правил» могут дорого обойтись нарушителям

Сотрудники Управления МЧС по Северному округу столицы Александр Еремин и Виалина Дмитриева вручили памятку о правилах пожарной безопасности Галине Понасенко / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

6 мая сотрудники Управления МЧС по Северному административному округу Москвы провели профилактический рейд по пожарной безопасности в парке около Головинских прудов.

Старшие инженеры второго регионального отдела надзорной деятельности и пожарной работы МЧС Виалина Дмитриева и Александр Еремин идут вдоль берега. Здесь — место притяжения людей, особенно на майские праздники.

— Прошлый год был спокойным из-за ограничительных мер. Зато в 2019-м здесь часто собирались компании, чтобы пожарить шашлыки, — рассказывает Виалина Дмитриева. — Это нарушение. В этой зоне запрещено разводить костры и ставить мангалы.

Около прудов много отдыхающих. Здесь гуляют мамы с детьми, на лавочках сидят пожилые люди, а на берегу, около кромки воды, примостились рыбаки с удочками. Все занимаются своими делами, и никто не пытается разжечь костер. Мимо проходит женщина с пуделем. Это москвичка Галина Понасенко.

— Добрый день! — обращается к ней Виалина Дмитриева. — Мы хотели бы вручить вам памятку о правилах безопасного поведения на природе.

Галина берет листок и внимательно читает каждый пункт.

— Спасибо, буду изучать. Кстати, я знала, что жарить шашлыки где вздумается нельзя. Мы всегда выезжаем в мангальные зоны. Мне нравится та, что на улице Мусы Джалиля, — отвечает Галина.

— Правильно, за разведение огня в неположенных местах предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей. А должностные лица заплатят до 15 тысяч рублей, — поясняет Дмитриева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Георгий Хвостов, начальник второго регионального отдела надзорной деятельности управления МЧС северного округа Москвы:

— С 10 апреля в столице проходит месячник пожарной безопасности. Уже проведено более 700 рейдов. Выявлено пять случаев пала сухой травы, одно сжигание мусора, 14 случаев ненадлежащей очистки участков от сухой травы и валежника.

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