Герои неба и суд над фашистами: названы самые ожидаемые фильмы о войне

Фото: Воздух, 2022 год

В этом году россияне смогут увидеть несколько фильмов-премьер о Великой Отечественной войне, несмотря на сложный для кинематографа период пандемии. О том, какие картины представят зрителям и почему их стоит посмотреть, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали кинокритики.

«Воздух»

Одним из ожидаемых в этом году является фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа — младшего. Картина повествует о женщинах-летчицах, которые во время Великой Отечественной войны отважно сражались с врагом.

Кинокритик, режиссер Давид Шнейдеров рассказывает, что «Воздух» — одна из картин, выхода которой лично он особо ждет. По его словам, фильм уже должен был предстать перед зрителями, но на ход съемок повлияли пандемия, погодные условия и ряд других трудностей.

— Я очень люблю Алексея Германа, мне нравится его стилистика. Фильм будет черно-белым, в приглушенных серых тонах. Те отрывки, что я видел… В общем, очень жду фильм, — говорит Шнейдеров.

Кинокритик Александр Голубчиков считает, что в этом году россияне могут не увидеть ленту «Воздух». По его мнению, фильм должен собрать большую кассу, а ввиду нестабильной ситуации в прокате из-за ограничений его, скорее всего, «придержат».

— Плюс режиссером является Герман-младший, что говорит о том, что картина претендует на участие в международном фестивале, в берлинской программе. Исходя из этого, в этом году мы его вряд ли увидим, — говорит кинокритик.

«Счастье мое»

Фото: Счастье мое, 2021 год

Ожидается, что россияне смогут посмотреть дебют театрального режиссера Алексея Франдетти — фильм «Счастье мое». Картина не о военных действиях, а о судьбе артистов фронтовых бригад. В основу ее сюжета легли реальные события.

— Очень жду необычной картины. В годы Великой Отечественной войны многие деятели искусства ездили на фронт, выступали с концертами. И вот соединение драмы, мелодрамы с военной тематикой — очень интересно. Это дебют Алексея, и я очень надеюсь, что его работа будет столь же успешна, как и его театральные постановки, — говорит Шнейдеров.

«Василий Теркин»

Фото: Василий Теркин, 2021 год

Киновед Валерий Фомин рассказывает, что в этом году он ожидает больше всего фильм «Василий Теркин». Режиссер картины — Карен Геворкян. Очевидно, что фильм снимался по одноименной поэме Александра Твардовского. Это картина о фронтовой жизни солдата во время Великой Отечественной войны.

— Фильм снимает Карен Геворкян. Это человек старшего поколения, мощный. Думаю, у него прекрасно получится, — отмечает Фомин.

Голубчиков в свою очередь говорит, что все картины Геворкяна идут к своему зрителю долго. Поэтому остается только надеяться, что в этом году картину россияне увидят. Также он отмечает, что экранизация поэмы Твардовского не будет сильно приближена к романтической линии, романтизации героя. Этот фильм будет о войне.

— Геворкян такой честный человек, любит резать правду матку по живому. Поэтому, скорее всего, широкого проката не будет — такое авторское, фестивальное кино. Но пока у фильма прокатчика нет, — добавляет кинокритик.

«Нюрнберг»

Фото: Нюрнберг, 2021 год

Кинокритики также ждут фильм Николая Лебедева «Нюрнберг». Картина рассказывает об историческом судебном процессе над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

— По опросам, 45 процентов граждан в возрасте от 18 до 25 лет вообще не слышали о Нюрнбергском процессе. Это позор российской образовательной системы. «Нюрнберг» снимает Николай Лебедев. И, зная, как он умеет снимать военное кино, вспомним фильм «Звезда», думаю, это кино должно получиться блестящим. Тем более Николай снимает не традиционную военную драму, а триллер. В чем-то Лебедев уже мастер. Забавно: военный триллер, мелодрама — большое разнообразие жанров, — говорит Шнейдеров.

В картине «Нюрнберг» задействованы актеры из разных стран — России, Германии и других государств — и большая интернациональная съемочная группа. Фильм основан на исторических фактах и документах, полученных историками и журналистами от участников и свидетелей Нюрнбергского процесса.

«Летчик»

Фото: Летчик, 2021 год

Голубчиков рассказывает, что в этом году также стоит ожидать выход фильма Рената Давлетьярова «Летчик». Главный герой картины — Николай Комлев. Его самолет сбивают враги, он оказывается в зимнем лесу и делает все, чтобы выжить и добраться до своих. Фильм снят по мотивам реальной истории героя Алексея Маресьева, потерявшего обе ноги, но продолжившего сражаться с врагом.

— Взяли за основу то, что происходило с Маресьевым на самом деле, а не то, что написал в «Повести о настоящем человеке» Полевой. Там будет что-то более похожее на правду. У Давлетьярова есть опыт работы с военным кино. Будет монокино — суровое поползновение героя по снегу в желании выжить, — говорит кинокритик.

«Блокадный дневник»

Фото: Блокадный дневник, 2020 год

Кинокритик отмечает, что этот год порадует зрителя одним из самых скандальных фильмов про военное время последних лет. Вокруг картины «Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева были и петиции, и скандалы.

— Вероятно, что увидим в этом году. Фильм готов, уже был на фестивалях и даже получал награды, — говорит Голубчиков.

Картина повествует о самой первой и самой тяжелой зиме блокадного Ленинграда в 1942 году. Молодая женщина Ольга потеряла мужа и уверена, что скоро умрет от голода и сама. Она хочет проститься со своим отцом, попросить у него прощения и идет через весь город к нему. Весь путь с героиней проходит зритель, видя в каком состоянии находятся Ленинград и его жители.

— Фильм по воспоминаниям Ольги Берггольц — ленинградской Мадонны и писателя Даниила Гранина, — добавляет кинокритик.

«Учености плоды»

Фото: Учености плоды, 2021 год

Голубчиков выделяет еще один фильм, который «тронет зрителя». Историческая драма «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова основана на реальных событиях и рассказывает о работе немецкого профессора литературы в селе Михайловском в годы войны.

— Военное время, фашисты вывозили из Пушкинского музея архивы. А немецкая женщина-исследователь делала все, чтобы сохранить их от уничтожения, — говорит кинокритик.

По его словам, фильм скорее телевизионный, но история захватывающая. Прокатчик у картины уже есть, а значит, скоро ее можно будет увидеть.

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