Горожане научились экономить на лекарствах

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С начала года выручка российских аптечных сетей упала на 12 процентов — до 331,6 миллиарда рублей. Но мы стали все чаще покупать дженерики — аналоги известных препаратов.

По подсчетам аналитиков агентства, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, больше всего российские аптеки потеряли в марте. Выручка была ниже прошлогодней на 26,1 процента.

— Выручка сетей упала из-за отсутствия всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, что негативно сказалось не только на продажах противовирусных препаратов, но и на всех группах лекарств, — уверен гендиректор агентства Сергей Шуляк.

Андрей Звонков, врач-терапевт неотложной помощи, автор книги «Пока едет «Скорая», добавляет:

— В последнее время много лекарств переведены в список рецептурных. Купить их стало сложнее. В результате москвичи все реже занимаются самолечением. Плюс, надо понимать, «учетные» препараты почти всегда довольно дорогие, у пациентов просто нет денег, чтобы заказать их впрок.

Также, по словам эксперта, в последнее время меняются сами стандарты и схема лечения.

— Появляются препараты, которые нужно принимать не трижды в день, а только один раз. Меньше таблеток — меньше денег на них тратится, — добавляет Звонков. — Плюс, люди стали умнее и все чаще покупают дженерики — более дешевые лекарства с тем же действующим веществом. Они дешевле оригинала. Порой в 10–15 раз.

Также, по словам эксперта, многие препараты, которые раньше завозились из-за рубежа, теперь стали производить в России. И стоят они уже дешевле импортных.

— На фоне пандемии коронавируса многие успели сделать большие запасы лекарств, так что сейчас пользуются оставшимися, — убежден гендиректор сети «Советские аптеки» Михаил Терехин. —К тому же нынешнее падение связано с уменьшением продаж противовирусных препаратов и лекарств на основе парацетамола —именно на них был наибольший спрос в прошлом марте.

Впрочем, по мнению Андрея Звонкова, скоро на лекарственном рынке вновь начнется всплеск и фармацевты хорошо заработают.

—Дело в том, что многие москвичи на 3– месяцев переезжают на дачи. И они, понятно, перед тем как уехать, закупают лекарства впрок, —пояснил эксперт. —Причем покупают самые разные препараты —и от своих хронических болезней, и от тех, что могут с ними случиться.

По словам Звонкова, закупая лекарства, москвичам следует учитывать несколько важных моментов.

—Первое и главное —обращайте внимание на упаковку и инструкцию. На упаковке не должно быть ошибок, а инструкция к любому препарату сейчас огромная, напоминающая простыню, —рассказывает эксперт. —Если упаковка вызывает сомнения, а инструкция подозрительно коротенькая, то велика вероятность, что перед вами подделка. На рынке сейчас их немало. К тому же —учтите —на упаковке должен быть не только штрихкод, но также серия и номер препарата. Причем они должны наноситься не краской, а методом тиснения. Проще говоря — должны быть выдавлены на упаковке: это тоже защита от подделки.

Второй важный момент — срок годности. В аптеках в первую очередь предлагают препараты, срок годности которых скоро истечет. Ведь потом их будет просто невозможно продать.

—Если этот препарат вы не принимаете постоянно, а берете на всякий случай, как, например, парацетамол, анальгин или но-шпу, то на срок годности нужно обратить особое внимание, —считает Андрей Звонков. —Иначе вы зря потратите деньги.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мясников, главврач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Департамента здравоохранения города Москвы:

— Оригинальные препараты стоят дорого, потому что процесс создания лекарств очень трудный и очень дорогостоящий, и очень долгий. 15–20 лет работы над ним нужно как-то «отбить», отсюда и высокая цена. Но, надо понимать, дженерик не отличается от лекарства, которое выпускалось брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же. Есть мнение, что врачи намеренно выписывают дорогие лекарства, но оно ничем не оправдано. Врачам как раз удобнее, когда принимают дженерик, потому что дженерик дешевле в несколько раз. Докторам важно, чтобы вы принимали лекарство, а не говорили: «Ой, дорого, я пить не буду». Поэтому не бойтесь дженериков, применяйте их.

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