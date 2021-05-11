С мечтой о небесной лазури: неравнодушные жители столицы сделали сюрприз ветерану — построили новый дом для его пернатых подопечных

Дочь ветерана Великой Отечественной войны Семена Шецена Полина и голубевод Сергей Демин принимают новостройку для пернатых. Для голубей — подопечных ветерана — построили новую голубятню. Подарок презентовали ко Дню Победы / Фото: Антон Мошкин / Вечерняя Москва

Для ветерана Великой Отечественной войны Семена Шецена, прошедшего путь от Москвы до Берлина, построили современную голубятню. Подарок принимал весь район.

Для этого человека голуби не просто хобби, а дело всей жизни. В домах 75-го квартала в столичном районе Хорошево-Мневники многие знают старейшего жителя — Семена Абрамовича Шецена. Прошедший практически всю Великую Отечественную войну, участвовавший в битве на Курской дуге, дошедший до Берлина и оставивший свою роспись на Рейхстаге, фронтовик известен не только своими подвигами. О его любви к пернатым на северо-западе Москвы слагают легенды: как бережно относится к птицам и заботится о птенцах, как о детях малых, как построил ту самую голубятню, в которую дети бегали посмотреть на белых и сизых «символов мира»...

— Голубями он увлекся с шести лет, даже ночевал с ними, — вспоминает рассказы отца дочь ветерана Полина Шецен. — Тогда он жил в Марьиной Роще, где было очень много таких сооружений. В Хорошево-Мневники мы переехали в конце 1970-х, и уже на новом месте он собственноручно построил новую голубятню. Все праздники, в особенности День Победы, отмечал здесь. Мог даже стол накрыть и гостей позвать.

Шли годы, и с 1978 года многое в районе изменилось. Голубятня в свое время попала в зону строительства дороги, но одна из столичных компаний решила сохранить домик для птиц. Правда, вместо постройки с более чем сорокалетней историей пернатым выдали комфортную двух этажную новостройку высотой почти восемь метров.

Площадь просторного многоквартирного дома для голубей превышает 25 квадратных метров и стоит на прочном фундаменте из железобетона и металлических ростверков, а высота основания составляет около трех метров — там оборудовано подвальное помещение для хранения инструментов. Корпус голубятни полностью деревянный. Первый этаж утеплен — здесь расположены комната для хозяина, склад зерна, насесты и кормушки, а также помещение для карантина птиц.

Основное жилище для голубей расположено на верхнем этаже. Фронтоны зашиты деревом. По совету опытного голубевода в центре сделано окно, или, как его еще называют, леток, через которое птиц выпускают полетать.

— Какой бы жизнь ни была стремительной, наполненной новыми идеями и планами, никогда нельзя забывать истории и традиции, — считает Полина Шецен.

«Символы мира», кстати, неплохо пережили такую реновацию. У них есть комфортные «комнатки» — отделения, где у каждой птицы есть свое место. Есть и утепленные гнездышки для птенцов. Они появились недавно и пока вместо сизых перьев имеют легкий пушок. Но скоро они окрепнут и смогут совершить свой первый полет.

День открытия новой голубятни решили сделать торжественным. Правда, сам ветеран смог передать привет только по телефону — сейчас он на лечении в больнице и очень сожалеет, что не смог лично присутствовать.

— Новая голубятня — подарок для всех поколений района, — отмечает представитель компании-застройщика, построившей голубятню, Анна Рогова. — Так мы сохраняем добрососедские отношения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Демин, голубевод:

— Следить за голубями не тяжело, ведь это как любовь. Простор внутри новой голубятни для того, чтобы птицы могли жить и развиваться. Внутри нового дома есть окна — они открываются для проветривания. Домик утеплен. Важно и то, чтобы для пернатых постоянно была свежая вода, а все помещения содержались в чистоте. В голубятне устроены кормушки и поилки, еды хватает на несколько дней. Еда для них незамысловата: ячмень, смесь из кукурузы, пшеницы и овса. В Москве сейчас возрождают голубятни, есть новые проекты, доставляющие радость всем.

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