С мечтой о небесной лазури: неравнодушные жители столицы сделали сюрприз ветерану — построили новый дом для его пернатых подопечных
Для ветерана Великой Отечественной войны Семена Шецена, прошедшего путь от Москвы до Берлина, построили современную голубятню. Подарок принимал весь район.
Для этого человека голуби не просто хобби, а дело всей жизни. В домах 75-го квартала в столичном районе Хорошево-Мневники многие знают старейшего жителя — Семена Абрамовича Шецена. Прошедший практически всю Великую Отечественную войну, участвовавший в битве на Курской дуге, дошедший до Берлина и оставивший свою роспись на Рейхстаге, фронтовик известен не только своими подвигами. О его любви к пернатым на северо-западе Москвы слагают легенды: как бережно относится к птицам и заботится о птенцах, как о детях малых, как построил ту самую голубятню, в которую дети бегали посмотреть на белых и сизых «символов мира»...
— Голубями он увлекся с шести лет, даже ночевал с ними, — вспоминает рассказы отца дочь ветерана Полина Шецен. — Тогда он жил в Марьиной Роще, где было очень много таких сооружений. В Хорошево-Мневники мы переехали в конце 1970-х, и уже на новом месте он собственноручно построил новую голубятню. Все праздники, в особенности День Победы, отмечал здесь. Мог даже стол накрыть и гостей позвать.
Шли годы, и с 1978 года многое в районе изменилось. Голубятня в свое время попала в зону строительства дороги, но одна из столичных компаний решила сохранить домик для птиц. Правда, вместо постройки с более чем сорокалетней историей пернатым выдали комфортную двух этажную новостройку высотой почти восемь метров.
Площадь просторного многоквартирного дома для голубей превышает 25 квадратных метров и стоит на прочном фундаменте из железобетона и металлических ростверков, а высота основания составляет около трех метров — там оборудовано подвальное помещение для хранения инструментов. Корпус голубятни полностью деревянный. Первый этаж утеплен — здесь расположены комната для хозяина, склад зерна, насесты и кормушки, а также помещение для карантина птиц.
Основное жилище для голубей расположено на верхнем этаже. Фронтоны зашиты деревом. По совету опытного голубевода в центре сделано окно, или, как его еще называют, леток, через которое птиц выпускают полетать.
— Какой бы жизнь ни была стремительной, наполненной новыми идеями и планами, никогда нельзя забывать истории и традиции, — считает Полина Шецен.
«Символы мира», кстати, неплохо пережили такую реновацию. У них есть комфортные «комнатки» — отделения, где у каждой птицы есть свое место. Есть и утепленные гнездышки для птенцов. Они появились недавно и пока вместо сизых перьев имеют легкий пушок. Но скоро они окрепнут и смогут совершить свой первый полет.
День открытия новой голубятни решили сделать торжественным. Правда, сам ветеран смог передать привет только по телефону — сейчас он на лечении в больнице и очень сожалеет, что не смог лично присутствовать.
— Новая голубятня — подарок для всех поколений района, — отмечает представитель компании-застройщика, построившей голубятню, Анна Рогова. — Так мы сохраняем добрососедские отношения.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Демин, голубевод:
— Следить за голубями не тяжело, ведь это как любовь. Простор внутри новой голубятни для того, чтобы птицы могли жить и развиваться. Внутри нового дома есть окна — они открываются для проветривания. Домик утеплен. Важно и то, чтобы для пернатых постоянно была свежая вода, а все помещения содержались в чистоте. В голубятне устроены кормушки и поилки, еды хватает на несколько дней. Еда для них незамысловата: ячмень, смесь из кукурузы, пшеницы и овса. В Москве сейчас возрождают голубятни, есть новые проекты, доставляющие радость всем.
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