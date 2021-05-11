«Став взрослыми, хотят убивать»: нужно ли ужесточать оборот оружия в России

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Девятнадцатилетний юноша, подозреваемый в стрельбе в казанской школе, где девять человек погибли и более 20 пострадали, владел оружием на законных основаниях. После трагедии президент России Владимир Путин поручил директору Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть использовано гражданами. «Вечерняя Москва» разбиралась, реально ли полностью запретить гражданам иметь оружие и что можно и нужно сделать, чтобы трагедии, связанные со стрельбой, не происходили в России.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный говорит, что запретить полностью оружие для граждан невозможно.

— У нас есть те, кто занимается спортом, есть охотники, есть подарочное оружие, есть оружие-антиквариат. Есть разные виды оружия, потому взять и запретить — это нереально, — говорит депутат.

Также, по словам Выборного, важно создавать условия, при которых совершать правонарушения не будет смысла, потому что будет работать институт неотвратимости наказания.

— Необходимо повышать правовую культуру владения оружием, чтобы выгодно было быть добропорядочным, честным и законопослушным владельцем оружия, — сказал он.

По словам депутата, чтобы предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в Казани, можно, например, повысить возраст на право владения оружием до 21 года.

— Многие эксперты отмечают запоздалое психологическое взросление на 3–5 лет. В 18–20 лет человек не может адекватно оценить ситуацию, просчитать последствия и ответственность за действия. Но это не касается профессиональных охотников и тех, кто служил в армии, — сказал депутат.

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой также считает необходимым повышение возраста на право владения оружием. По его словам, 18 лет — совсем юность, «когда жизненный опыт и умение принимать решения и нести за них ответственность еще отсутствуют».

— Зато присутствует ощущение «теперь я взрослый и делаю, что хочу». Как мы видим, некоторые, став взрослыми, хотят убивать людей, — говорит он.

Зампред центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Сергей Зайнуллин считает, что процедуры, которые сегодня предусмотрены законом, работают правильно. Для получения лицензии необходимо обязательное прохождение медицинской комиссии. Среди врачей — нарколог и психиатр. Однако прохождение медкомиссии должно быть качественным и без халатного отношения.

— Если какой-то неуравновешенный человек, с психическими отклонениями — на этапе осмотра он не будет допущен к владению оружием. Если это будет работать, подобные личности будут отсеяны, — говорит эксперт.

Выборный считает, что необходимо усилить ответственность тех лиц, которые имеют прямое или косвенное отношение к выдаче разрешений на оружие. По словам Выборного, «ненормально, когда человек приходит к врачу, за пять минут ставит печать и идет получать разрешение». Кроме того, депутат считает, что нужно проводить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу потенциальных владельцев оружия.

— Нездоровый человек приходит и получает разрешение. Никто никакой ответственности не несет, — говорит он.

Липовой также призвал обратить внимание на работу системы выдачи лицензий: нужно ужесточать процедуру выдачи документов и еще, например, ввести обязательное прохождение полиграфа.

По словам Зайнуллина, многие молодые люди, к сожалению, попадают в руки экстремистских организаций и сообществ. Росгвардия при получении заявления на выдачу лицензии сегодня в обязательном порядке проводит проверку на наличие у ее соискателя судимости, проверяет его на отсутствие административных правонарушений общественного порядка.

— Если бы Росгвардия делала еще запрос в органы ФСБ о нахождении соискателя на учете как члена или сторонника экстремистской организации и при положительном ответе на этом основании не выдавала бы лицензию, это было бы хорошим нововведением, — добавил эксперт.

Он отмечает, что «бороться надо не с законопослушными гражданами, ужесточая для них условия, а с теми, кто представляет опасность для общества».

Стрельба в казанской школе

Напомним, во вторник, 11 мая, в школе в Казани произошла стрельба. По предварительной информации, подросток открыл стрельбу по школьникам в учебном заведении. Силовикам удалось задержать подозреваемого. По официальным данным, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали более 20 человек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что задержанный подозреваемый — 19-летний юноша, у которого есть разрешение на оружие.

Во всех школах Казани в среду, 12 мая, будут отменены занятия, также глава республики объявил эту дату днем траура.

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