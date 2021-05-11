Онлайн-торговля продолжит расти

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Компания BCG и исследовательский холдинг «Ромир» выяснили потребительские настроения москвичей.

Авторы опроса поинтересовались у горожан, где и как они собираются тратить деньги. Речь шла о магазинах шаговой доступности и супермаркетах, интернет-магазинах, гипермаркетах, мультибрендовых магазинах в торговых центрах и стрит-ретейле. Самым популярным ответом — его дали более половины опрошенных — стал «планирую тратить столько же, как обычно». Второй по популярности ответ — «буду тратить меньше или значительно меньше». Ну и, наконец, ответ наименее популярный — «буду тратить больше или значительно больше». Его дали не более трети опрошенных. Причем ответ напрямую зависел от предполагаемого места покупок. Никто не планирует увеличивать траты в мультибрендовых магазинах. Зато почти треть респондентов готовы оставлять больше средств в интернет-магазинах.

— В сегменте онлайн-торговли хотя и ожидается рост благодаря столичным потребителям, однако ситуацию в целом по стране простой не назовешь. Покупатели планируют сокращать свои расходы практически во всех категориях, опасаясь возможного повышения цен. На это накладывается неготовность игроков рынка удовлетворить текущий спрос. Поэтому объемы электронной коммерции в ближайшие шесть месяцев, вероятнее всего, увеличатся, но не покажут такой же существенный рост, как в некоторых других странах, например в Индии, — считает партнер в Московском офисе BCG Максим Бахтин.

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