Не распугайте шашлыками зверей, бабочек и птиц

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Май в лесопарках столицы — высокий сезон. Как хорошо отдохнуть на природе и не нанести ей ущерб? Эксперты настоятельно рекомендуют соблюдать ряд правил.

Галина Морозова, руководитель Московского городского общества защиты природы, пояснила:

— Москва — уникальный город, в черте которого есть настоящие леса. Но чтобы они сохранились, по ним нужно прежде всего правильно гулять. Пользуйтесь только уже существующими тропинками, не вытаптывайте траву. Рвать цветы и другие растения тоже, кстати, настоящее варварство.

Антон Епифанцев, юрист Московской коллегии адвокатов, уточняет:

— Если вы решили сорвать в парке букетик цветов или, скажем, наломать зеленых веток, то вас как минимум могут оштрафовать по статье 4.18 КоАП Москвы. Сумма штрафа — от 3,5 до 4 тысяч рублей. Сотрудники конной полиции, патрулирующие парки, выписывают протоколы постоянно. Если же ущерб признают значительным — например, вы сорвете в Ботаническом саду букетики особо ценных цветов, то можно понести ответственность уже по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий». Вам грозят штрафы и даже исправительные работы на срок до двух лет.

Галина Морозова, впрочем, считает, что настоящий бич московских лесопарков — пикники.

— Они наносят природе колоссальный ущерб. Дело в том, что дым от мангалов животные и птицы воспринимают как пожар. И, разумеется, от него спасаются — это инстинкт. Такой же, как у человека, выбегающего из горящего дома, — пояснила Галина Васильевна. — Проблема в том, что май — период вывода потомства. Птицы и звери, спасаясь от «пожара», просто бросают его, потому что не могут унести. Ну как, например, утка может унести яйца? В результате потомство гибнет. Так что весной от шашлыков «на природе» лучше отказаться: пожалейте братьев наших меньших! Причем речь идет как об официальных пикниковых точках, так и о «неформальных».

Антон Епифанцев добавляет:

— Разводить огонь вне официальных пикниковых точек еще и запрещено законом. Штраф, согласно КОАП Москвы, от 4 до 5 тысяч рублей. Если вы при этом повредили траву, устроив кострище, готовьтесь возместить материальный ущерб.

Что же тогда в лесопарках делать?

— В Европе и США на природных территориях люди либо просто гуляют, либо занимаются спортом — например, бегают или катаются на велосипеде. Очень распространены скандинавская ходьба и пассивный отдых, когда отдыхающие ложатся на туристические коврики где-нибудь у ручья или озера. Пикники тоже имеют место, но костры никто не разжигает и мангал не ставит: за это положены крупные штрафы.

Барбекю с приготовлением мяса обычно проводят на территории у дома, которая считается частной. Вообще живой природы там намного меньше, поэтому и отношение к ней куда более бережное, чем у нас, причем не только на законодательном, но и на обывательском уровне. Большинство, например, не только не оставляет мусор, но и старается унести с собой тот, что оставили другие. Хорошая привычка, которую было бы здорово перенять всем.

СПРАВКА

В рамках семейно-экологического проекта «Наше дерево» в парках столицы в этом году высадят порядка 7 тысяч деревьев. Высадить дерево можно в честь рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Отправить заявку на mos.ru необходимо до 15 июня, а также до того, как малышу исполнится три года.

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