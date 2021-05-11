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Фотоальбом посвятили подвигу Московского ополчения
На презентации книги «Они отстояли Москву. В объективе фотоаппарата» (слева направо) зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, председатель Московского совета ветеранов Георгий Пашков и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Фотоальбом посвятили подвигу Московского ополчения

Алексей Хорошилов

Общество

11 апреля в парламентской библиотеке Мосгордумы представили книгу из цикла «Они отстояли Москву», посвященную Московскому народному ополчению.

В этом году автором книги «Они отстояли Москву. В объективе фотоаппарата» выступил Петр Павленко. Как уже понятно из названия, издание представляет собой собрание архивных фотографий, иллюстрирующих и битву за Москву, и столицу военного времени, и дивизии ополчения.

— Книга построена по хронологии событий.

22 июня в Москве было введено военное положение. Думаю, мало кто из молодежи сегодня может представить себе улицу Тверскую, заваленную дровами, которые привозили для москвичей, витрины магазинов, заложенные мешками с песком, аэростаты для отражения воздушных атак противника. Все это можно увидеть на фотографиях, — рассказал Петр Павленко. — Всего их в книге 700.

Как и предыдущие пять изданий цикла, книга «Они отстояли Москву. В объективе фотоаппарата» создана в рамках патриотической программы «Памяти Московского народного ополчения», реализуемой Мосгордумой.

Будущей осенью планируется к выпуску очередной том этой серии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы:

— Серия книг «Они отстояли Москву» получила положительный отклик от историков, сотрудников школьных музеев, учащихся образовательных организаций, ветеранов и родственников ополченцев. Благодаря этим изданиям широкая общественность может ознакомиться с объективной информацией о подвиге московских ополченцев.

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