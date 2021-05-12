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Археологи восстановили часть старинного сервиза
Генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин показывает уникальную тарелку, обнаруженную при работах на территории усадьбы Голицыных на Волхонке. На части старинного фарфорового сервиза сохранилась тончайшая ручная роспись / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Археологи восстановили часть старинного сервиза

Василиса Чернявская 

Общество

12 мая в «Столичном археологическом бюро» представили уникальные находки, обнаруженные в центре города. Среди них — фарфоровая посуда.

Перед генеральным директором «Столичного археологического бюро» Константином Ворониным лежат фрагменты оригинальной фарфоровой тарелки. Бело-синие узоры искусно нанесены мастерами. В центре блюда — древнегреческие сюжеты. Находка — часть большого обеденного сервиза, который был рассчитан на целую семью. Правда, уцелело спустя пару столетий немного — одна большая глубокая тарелка и пара мелких.

— Это явно заказная вещь, которую изготовили в Европе и привезли в столицу для богатой семьи, — рассказывает об артефакте глава бюро.

Тонко выписанные узоры отсылают нас к эпохе классицизма и античным легендам. На колеснице едет олимпийский громовержец Зевс — главный древнегреческий бог. Нашлось место и сцене из «Илиады» Гомера — воин ведет лошадь под уздцы, а на копье героя наколот шлем поверженного врага.

— По периметру тарелки изображены знаменитые древнегреческие амфоры — античные краснофигурные сосуды, — продолжает Константин Воронин.

Рассмотреть на оригинальном артефакте можно и сцены чествования героев. Все-таки военная тематика и победы древних греков широко воспевались в античные времена. Каждый сюжет имеет обрамление, которое отделяет его на фарфоровом изделии от других изображенных сцен.

— Техника нанесения близка к китайской. Качество такой посуды было очень высоким для позапрошлого столетия, — отмечает Воронин.

Уникальную тарелку обнаружили на территории усадьбы Голицыных на Волхонке. На восстановление находки, ее очистку, описание у специалистов ушло порядка полутора месяцев.

Ранее при работах специалисты обнаружили в усадьбе японскую вазу. В подвале хранили старые цветочные горшки, а среди них — осколки некогда дорогого предмета интерьера. Ученые предполагают, что ваз было две — такие украшения могли ставить в оранжереях особняков. Большая ваза стала первым образцом японского искусства, следы которого обнаружили в Москве.

— Разбитую посуду просто выкидывали, — говорит Константин Воронин.

Осколки нашли спустя пару веков, и теперь их тщательно изучают археологи. Предмет восстанавливают как могут: склеивают или собирают найденные элементы как пазл. Несмотря на отсутствие некоторых осколков, полный облик дорогой посуды вполне складывается.

— Подобные вещи подчеркивали статус семьи, — добавляет Константин Воронин.

Кроме того, на Волхонке археологи обнаружили печные изразцы, предметы быта и интерьера.

Среди других недавних артефактов, обнаруженных археологами, — посуда и аптечные стеклянные флаконы конца XIX — начала XX века. Их нашли в Пересветовом переулке, где проводили работы по прокладке коммуникаций.

— После того как специалисты приведут их в порядок, находки отправятся в один из музеев столицы, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

ТОП — 3 НАХОДОК

— На Петровке обнаружена конская скребница XVII века. Это железная щетка с тупыми зубьями для чистки лошадей.

— В Хлебном переулке нашли монеты, фрагменты печных изразцов, керамическую посуду, кувшин и ручку от церковного ковша.

— В палатах дьяка Украинцева обнаружен декор полуколонн.

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