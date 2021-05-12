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Специалисты сохранят исторический облик дома
Начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капремонта Москвы Сергей Краснов осматривает ход реставрационных работ / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Специалисты сохранят исторический облик дома

Дженни Самойлова

Общество

В Москве продолжается реставрация жилых домов, имеющих статус памятников культурного наследия. 12 мая начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы Сергей Краснов проверил ход работ на одном из объектов. К нему присоединились корреспонденты «Вечерней Москвы».

Выбор пал на многоквартирный дом № 10 по улице Чаплыгина в Басманном районе. Он был построен в 1894 году.

— Сегодня в доме завершены работы по электроснабжению, полностью обновлены инженерные коммуникации. В активной фазе реставрационные работы в подъездах, — рассказывает Сергей Краснов. — Здесь восстановят декоративные украшения — сложную лепнину, а также многие другие исторические элементы, которые были утрачены за 127 лет.

Скоро специалисты приступят к обновлению фасада дома, его исторический облик при этом сохранят. Жилое здание, построенное в стиле эклектики, отличает многообразие декоративных элементов, поэтому и работы по его реставрации продлятся весь летний сезон.

— В ремонте жить бывает непросто, конечно, но все, что делается, делается лишь во благо дома и нас, его жителей. И поэтому временные неудобства мы готовы потерпеть, чтобы увидеть обновленный дом во всей его красе, — говорит житель дома Кирилл Мардухаев.

Капремонт дома проходит в рамках программы софинансирования — жители осуществляют ежемесячный взнос на капремонт, а основные расходы берет на себя город.

КСТАТИ

В 2021 году специалистами Фонда капремонта Москвы в рамках программы софинансирования реставрационных работ при капитальном ремонте многоквартирных домов, которые сегодня имеют статус культурного наследия, планируется провести работы более чем в 20 зданиях. Все они расположены в разных районах столицы.

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