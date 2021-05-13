Помогут освоиться: в каждом округе Москвы свой подход к адаптации мигрантов

Елена Омельченко выступает на конференции в Восточном округе столицы / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столице проходит серия встреч, на которых эксперты обсуждают, как Стратегия национальной политики Москвы на период до 2025 года реализуется в округах мегаполиса.

Такие встречи помогают экспертам обменяться позитивным опытом работы с мигрантами с учетом особенностей каждого округа.

— Многие мигранты, обосновавшись, принимают решение привезти сюда семью, — отметила на конференции в Восточном округе руководитель комиссии по образованию и науке Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, руководитель центра «Этносфера» Елена Омельченко. — И вот здесь появляется необходимость предоставить детям мигрантов полный доступ к получению образования вне зависимости от уровня владения русским языком.

Успешная адаптация детей приезжих важна также и для юных москвичей, с которыми они оказываются за одной партой. Она позволит не замедлять темпы прохождения школьной программы для всего класса и облегчит общение и установление дружеских отношений между детьми. Схожие задачи у Досугового центра «Юность».

— Особое внимание мы уделяем взаимодействию приезжих с семьями Восточного округа, — подчеркнула руководитель ДЦ «Юность» Ирина Исмайлова. — На наших праздниках люди знакомятся, общаются, и это укрепляет межнациональные отношения.

Просветительские занятия для мигрантов организует и ГБУ «Жилищник». А лучшему работнику по итогам квартала дарят велосипед. Зампредседателя президиума Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Игорь Круговых отметил, что в 2020 году в столице для органов власти разработаны Методические рекомендации по реализации Стратегии нацполитики и напомнил их положения.

Большая работа ведется и в Северо-Западном округе. Здесь трудовым мигрантам при необходимости оказывается адресная помощь. А еще им раздают брошюры на русском и на родных языках, где можно узнать, куда обращаться в той или иной ситуации. На встрече в Северном округе эксперты особо подчеркнули важность использования соцсетей для информирования и помощи мигрантам в адаптации.

КСТАТИ

Подобные конференции в мае-июне пройдут в Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном округах и Зеленограде. Опираясь на их итоги, эксперты смогут познакомиться с позитивным опытом других округов.

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