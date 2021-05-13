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Идем вперед, не забывая историю: участники Межконфессионального клуба собрались в парке «Патриот»
Кристина Скокова, Айжан Капарова и Алина Текужева (слева направо) на встрече межконфессинального клуба в парке «Патриот» / Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Идем вперед, не забывая историю: участники Межконфессионального клуба собрались в парке «Патриот»

Динара Кафискина

Общество

В мероприятии, которое стало частью Восьмого Московского межконфессионального Пасхального марафона, приняли участие ученики старших классов, студенты столичных вузов, кадеты и волонтеры.

Ребята встретились с членами поисковых отрядов, ветеранами боевых действий и представителями духовенства. Главной темой круглого стола в военно-патриотическом парке «Патриот» стало 80-летие Битвы под Москвой.

Как отметил, выступая перед собравшимися, первый зампредседателя Российского союза ветеранов, генерал-полковник Виталий Азаров, в армии нет разделения по национальному или религиозному признаку, и очень важно сохранять основы этой дружбы и сплоченности, не забывая пример мужества бойцов, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны.

После выступлений спикеров ребята делились впечатлениями.

— Меня очень заинтересовали истории поисковых отрядов. Рассказы, как они находят останки солдат, которых официально не похоронили, помогают установить их имена, — отметил студент Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова Дамир Зиннатулин. — Захотелось самому поучаствовать в этой важной работе.

— А я понял, как важно для нашего поколения знать историю своей страны, — говорит студент Колледжа современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова Всеволод Разыграев.

В тот же день ребята посетили музейные и храмовые комплексы парка «Патриот», увидели военную технику военных времен и современное вооружение, побывали в Главном храме Вооруженных сил России.

— Видно, что ребятам было интересно, они постоянно задавали вопросы, — отметил Виталий Азаров.

В апреле прошли и другие мероприятия Пасхального марафона. В их числе — праздничный концерт конфессиональных творческих коллективов и фестиваль документального кино «Шаг навстречу».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Блаженов, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы:

— Мы живем в общем мире, он един для всех национальностей. Нужно уважать традиции и религиозные убеждения, и тогда можно сохранить наш единый дом. Надеюсь, что ребята это поняли. Молодежь сегодня прекрасная, просто другая. У нее иные проблемы и возможности. Просто с ней надо работать — воспитывать патриотов.

АЛЬМАНАХ СЕМЕЙНЫХ РАССКАЗОВ

9 мая закончился прием заявок на конкурс семейных рассказов «Незабытые истории Победы». В этом году число участников выросло втрое: в 2020-м поступило 1022 заявки, сейчас — около 3 тысяч. Большую активность проявили школьники, что очень радует организаторов, ведь одна из задач проекта — заинтересовать молодежь изучением истории страны через историю своей семьи. Среди подавших заявки есть и те, кто принимает участие в конкурсе повторно.

Например, москвичка Анна Дубская, история которой в прошлом году стала одной из 75 лучших, включенных в народный альманах. На этот раз жюри отберет для такого сборника 80 рассказов.

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