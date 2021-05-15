Названы знаки зодиака, которым сложно поддерживать долгие отношения

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Таролог и парапсихолог Галина Янко назвала знаки зодиака, которым тяжело поддерживать длительные отношения.

Близнецы

С Близнецами может быть непросто поддерживать долгие отношения, потому что они могут быть непоследовательными, не иметь четкой позиции и не сохранять преданность одному человеку в течение длительного времени. В отношениях они часто испытывают скуку и нуждаются в новизне. С ними очень хорошо на начальном этапе отношений, но когда они становятся более рутинными, им и их партнеру становится сложно. В то время как многие другие мечтают о стабильных отношениях, этого может быть недостаточно для Близнецов.

Стрелец

Стрельцам нравится знакомиться с новыми людьми, и они производят фантастическое первое впечатление, но для них может быть сложно поддерживать долгосрочные отношения. Нередко они слишком самоуверенны и упрямы. Стрельцы склонны считать, что все проблемы в отношениях — это ответственность их партнера. Каждый Стрелец иногда воспринимает людей и отношения как должное, что может привести к напряжению в паре.

Телец

Тельцы могут быть ужасно упрямыми, и нередко у них возникают проблемы в отношениях с близкими людьми, которые не согласны с ними или имеют другие убеждения. Тельцы часто оказываются неготовыми к компромиссу, поэтому не могут прийти к общему знаменателю со своими вторыми половинками.

Водолей

Водолеи могут быть непростыми в отношениях, потому что им сложно сопереживать эмоциям других людей, но в то же время они требуют внимания к своим собственным чувствам. Если их человек хочет выразить свои чувства, а Водолей не открыт для этого, партнер может почувствовать себя буквально невидимым. Водолеям все равно, они не склонны выражать свои эмоции привычным для остальных людей способом. Они просто не знают, что делать, и вместо того, чтобы предложить эмоциональную поддержку, дистанцируются.

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