Как выбрать приточно-вытяжную установку в дом или квартиру

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Достаточное количество кислорода в квартире или доме является необходимым условием для комфортной жизни, крепкого сна и хорошего здоровья. На сегодняшний день существует множество различных способов обновления воздуха в помещении. Некоторые установки при этом имеют дополнительные функции по очистке и увлажнению воздуха, а также по охлаждению или нагреву его до требуемой температуры. В частности, это может делать приточно-вытяжная установка (ПВУ).

В чем заключается суть работы ПВУ?

Специфика работы данной установки заключается в организации принудительного притока и удаления воздуха за пределы квартиры или дома. Существуют локальные и общедомовые устройства. Как следует из названия, первый тип нужен для вентиляции только некоторых комнат, а второй — для организации воздухообмена всего дома. С примерами можно ознакомиться на сайте Yanvent

На что обращать внимание во время выбора установки?

Уровень шума, который создает работающая установка. Это очень важный фактор, поскольку жизнь при постоянном шуме довольно утомительна. При покупке такой установки стоит помнить, что есть несколько показателей, по которым измеряется шум.

Конечно, у всех производителей цифры могут быть разными, но в любом случае нужно обращать внимание на уровень шума на входе системы, где осуществляется забор воздуха. Кроме того, установки «шумят» на выходах, где располагаются вентиляционные решетки. Также шум есть в корпусе моноблочной приточной установки. Последний пункт особенно важен, если установка будет находиться в жилой комнате, а не в специально отведенном для нее помещении.

Мощность воздушного нагревателя. На этот пункт важно обращать внимание, если такая установка будет находиться в старых домах. В таких зданиях система электроснабжения часто не рассчитана на мощности современных ПВУ. Помимо этого, стоит помнить, что нагрев большого количества воздуха в помещении потребует серьезных расходов на электроэнергию. Объединение с системой кондиционирования. Такой пункт может быть важным для тех людей, которые хотят поддерживать воздух примерно одинакового качества и температуры сразу во всех помещениях в доме. Наличие фильтра тонкой очистки. Он в основном требуется в домах, которые находятся в черте города. Однако стоит помнить, что подобный фильтр придется постоянно очищать и проверять его работоспособность.

Главные преимущества и недостатки различных видов ПВУ

Плюсы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией:

— рекуперация тепла — то есть увеличение температуры подаваемого воздуха с использованием тепла вытягиваемого воздуха и экономией электроэнергии;

— организация постоянной замены отработанного воздуха в комнатах;

— организация очистки и нагрева воздуха;

— в некоторых системах — дополнительное увлажнение воздуха в необходимой мере;

— удобное управление.

Минусы такой ПВУ:

— постоянный шум из-за работы вентиляторов;

— необходимость наличия места для отвода образующегося конденсата;

— высокая стоимость;

— необходимость наличия места для установки оборудования.

Плюсы приточно-вытяжной установки без рекуперации:

— отличное качество воздуха круглый год;

— фильтрация и подогрев воздуха, который поступает с улицы;

— удобное управление.

Минусы данной установки:

— необходимость наличия свободного места для размещения оборудования;

— отсутствие рекуперации тепла.

На правах рекламы

ИП Земский Владимир Олегович ИНН: 054701669021 Адрес: Московская область г. Фрязино ул Ленина д.33 кв .19