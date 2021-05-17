Как избавиться от «седельных сумок» и что это такое

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Идеальная фигура с гармоничными пропорциями и отсутствием лишнего жира — мечта большинства женщин во всем мире. Однако даже при правильном питании и интенсивных физических нагрузках в некоторых зонах тела жировая прослойка предательски не хочет покидать организм. Такими жировыми ловушками часто бывают боковые области бедер. В ряде стран мира эту зону еще называют «седельными сумками». Пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве» подробнее о том, как бороться с этим дефектом.

Что такое «седельная сумка»?

Saddlebags или «седельные сумки» — это определение вызывает недоумение у большинства пациентов в России. Что же это такое? На самом деле все просто: это жир, который откладывается в так называемой зоне галифе. Так это звучит по-русски. Данная зона находится на наружной боковой области бедер. Поэтому название «седельная сумка» не подойдет к этой части тела. Это английское название, и на русском языке оно звучит очень некрасиво. В нашей стране за данной зоной закрепилось называние «галифе», ведь жир, который имеет свойство там откладываться, придает бедрам излишние объемы, напоминающие по форме легендарные генеральские штаны галифе. Но, к сожалению, данная проблема чаще всего случается у представительниц прекрасного пола.

Что такое резистентные жировые отложения?

Термин «резистентность» обозначает в медицине сопротивляемость и устойчивость. Поэтому резистентные жировые отложения находятся в своеобразных «ловушках» в организме. У каждого человека они свои, но чаще всего жир накапливается в области живота, боков, коленей, подмышек и бедер.

Кто подвержен подобным проблемам?

Чаще всего накопление резистентных жиров происходит у женщин в детородном возрасте, в возрасте 30+ и в основном после рождения малышей. Из-за эндокринологических изменений объем жировых тканей перераспределяется. Тело устроено так, что для вынашивания ребенка жир необходим, вот он и появляется в избытке, надолго задерживаясь в организме. Именно поэтому женщины становятся обладательницами подобных жировых «ловушек».

При попытке избавиться от этих жировых отложений с помощью диеты или спортивных нагрузок разочарование неизбежно. В этих зонах жировая прослойка так устроена, что даже агрессивной физической нагрузкой убрать ее невозможно, так же как и посредством диет и голодания. На то подобные зоны так и называются — резистентные.

Преимущественный способ коррекции этой проблемы — пластическая операция. Если взять и сравнить две резистентные зоны (абдоминальную или живот и «галифе»), то можно сказать, что во второй зоне жир является более стабильным и никуда не уходит.

Безусловно, ситуация может отличаться у разных пациентов, так как индивидуальных особенностей организма и генетических факторов никто не отменял. Поэтому у матери троих детей может быть стройное телосложение без особых стараний, а у той женщины, что родила одного малыша, могут быть проблемы с весом и с жировыми отложениями, и все ее попытки исправить ситуацию ни к чему не приведут.

Поэтому в подобной ситуации хирурги рекомендуют произвести липосакцию и липомоделирование фигуры.

Каков принцип липосакции?

Основной, наиболее востребованной на сегодняшний день является процедура ультразвуковой липосакции, так называемой Vaser-липосакции, которая позволяет через малые проколы и небольшую трубочку удалять скопившийся жир. Для начала его инфильтрируют, потом обрабатывают ультразвуком, чтобы он становился жидким. А затем происходит процесс безопасного его удаления. Кстати, в дальнейшем по желанию пациента с его помощью можно делать липофилинг.

Самое важное — обратиться к опытному хирургу, потому что в зоне «галифе» очень легко сделать избыточную коррекцию, а в ее результате будет не выступание тканей в виде галифе, а наоборот, западание. Это негативно отражается на гармоничности фигуры. Профессиональный хирург сможет все это убрать равномерно, чтобы не было дальнейших проблем.

Необходимо помнить, что послеоперационный период требует тщательного внимания, пересмотра рациона питания, консультаций косметолога и физиотерапевта. А также очень плотного внимания для устранения послеоперационных явлений, которые неизбежны после любого вмешательства.

Например, абсолютно всем пациентам рекомендовано ношение компрессионного белья в течение как минимум одного месяца, проведение по рекомендациям физиотерапевта и косметолога лифмодренажного массажа, применение аппаратных методик восстановления. И если делать все это в правильном ключе, то результат наряду с хорошо выполненной операцией будет потрясающим. И излишние жировые отложения в области «галифе» и тех зон, которые резистентны, больше не будут беспокоить.

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