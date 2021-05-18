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ВТБ дарит детям «Мир без слез»
Фото: ООО «ТМК Система»

ВТБ дарит детям «Мир без слез»

Полина Французова

Общество

Больше 150 детских больниц России получили новое медицинское оборудование в рамках благотворительной программы «Мир без слез» банка ВТБ за 18 лет существования проекта. В этом году помощь получат еще 27 больниц страны.

Неотъемлемая часть программы «Мир без слез» — детские праздники для юных пациентов с участием героев «Спокойной ночи, малыши!». Из-за пандемии встречи ребят с телегероями пока проходят в онлайн-формате. Зато теперь каждый ребенок может стать участником акции в инстаграм-аккаунте @mirbezslez и получить призы на память.

ВТБ дарит детям «Мир без слез»Фото: ООО «ТМК Система»

Во вторник, 18 мая, к прямому эфиру акции «Мир без слез» подключились сразу три больницы: московский Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева, Пензенская областная клиническая больница имени Н. Н. Бурденко и Нижневартовская окружная клиническая детская больница. Каждая из них уже получила необходимое оборудование

— Когда мы запускали программу «Мир без слез», было принято принципиальное решение: поддержать именно медицинские учреждения, ведь так мы сможем помочь большему количеству детей. За прошедшие годы проект стал всероссийским: заявку на участие может подать любая государственная детская больница, — отметил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

больницыблаготворительностьБанк ВТБ
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