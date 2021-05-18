Когда выручают полуфабрикаты

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» опросила читателей, часто ли они покупают полуфабрикаты.

Елена Мищенко, госслужащая:

— Да, у меня всегда есть их запас. В советское время, помню, был только суп из звездочек да колбаса за 2,20 рубля. А сейчас и вполне съедобные котлеты, и пельмени, и каши быстрого приготовления. Каждый день, конечно, у нас в семье это никто не ест. Но когда некогда готовить, то почему бы и нет? Очень удобно!

Сергей Звонарев, архитектор:

— Полуфабрикатами я наелся еще в студенчестве, хватит! У меня от них изжога, потому что готовят их не пойми из чего. Сейчас, когда лень готовить, мы покупаем с женой готовые блюда в супермаркете. Там ведь не только корейская морковка, но и шницели, отварная картошка, овощное рагу. Качество, конечно, с полуфабрикатами не сравнить.

Марина Елизарова, домохозяйка:

—Полуфабрикаты — это преступление против желудка! Я уже давно делаю на экстренный случай «заморозку»: котлеты, пельмени, ленивые вареники. Есть масса блюд, которые можно приготовить заранее и заморозить. А потом сварить. В полуфабрикатах из магазина меня сильно смущает состав: там минимум натурального.

Степан Колотий IT-инженер:

— Мы все, наверное, прошли в молодости испытание «китайской» лапшой, хотя в Китае, как я убедился, за лапшу ее никто не считает. И бульонные кубики использовали, и равиоли. Сейчас, мне кажется, это почти никто не ест. Я, во всяком случае, лишь смеюсь над этими «блюдами». По-моему, они остались в 1990-х — тогда это была экзотика, а сейчас их есть глупо.

Лариса Алексеева, терапевт:

— Проблема полуфабрикатов в том, что в них очень много «быстрых» углеводов, которые легко усваиваются и так же легко переходят в жир. А еще частое употребление полуфабрикатов — это короткий путь к диабету. Ими как минимум нельзя злоупотреблять.

Максим Ильченко, водитель:

— Быстрорастворимые каши иногда едим на даче, когда в огороде много работы и готовить просто некогда. Ну или когда продукты кончились, а ехать за ними лень. А еще в поезде, мне кажется, с ними очень удобно. Я часто пюре завариваю.

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