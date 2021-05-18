Интернет-торговля выявила лидеров

Фото: Youtube.com/ Деньги Есть!

На сайте Московской торгово-промышленной палаты горожане голосуют за лучшие, на их взгляд, интернет-агрегаторы.

Речь идет о так называемых маркетплейсах — крупных торговых площадках, где можно приобрести практически любой товар. Сейчас, по данным голосования, лидируют Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и Wildberries (см. инфографику).

— Еще несколько лет назад был популярен только AliExpress — он был фактически монополистом интернет-торговли, — рассказывает маркетолог Сергей Левичев. — Но пандемия коронавируса, как ни странно, помогла развиться и российским площадкам.

Во-первых, вырос интерес к интернет-торговле в принципе, во-вторых, наши интернет-рынки смогли предоставить покупателям и широкий выбор, и удобный интерфейс, в-третьих, многие маркетплейсы сумели открыть широкую сеть доставочных пунктов — причем удобных, рядом с метро. В этом тоже «повинен» коронавирус: год назад массово закрылись небольшие кафе, цветочные магазины, мастерские по ремонту одежды и обуви. Появился большой выбор свободных площадей. Их тут же заняли доставочные пункты.

По мнению эксперта, на популярность тех или иных маркетплейсов будет влиять именно широта сети пунктов выдачи товаров.

— Ведь каждый из них — не просто место, где можно получить товар, но еще и реклама. Человек идет от метро до дома, каждый день видит вывеску и потом, когда выбирает маркетплейс, это вывеска в сознании всплывает, — пояснил Левичев.

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