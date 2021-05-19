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Русское место силы
Корреспондент «ВМ» Дарья Пиотровская учится класть печь. Она тщательно промазывает глиной поверхность кирпичей и швы между ними, чтобы дым не просачивался в помещение / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Русское место силы

Дарья Пиотровская

Общество

19 мая в России отметили День русской печи. С древних времен она служила не только для обогрева дома и приготовления пищи, но и для уюта. Корреспондент «Вечерней Москвы» освоила таинственное ремесло печника.

Знакомиться с профессией печника иду в школу ремесел около станции метро «Алексеевская». Урок начался. Прямо на полу в аудитории ученики кладут настоящую колпаковую печь. Настоящее русское место силы, где и спали зимой, и готовили еду. И даже, если верить сказкам, ездили на ней верхом.

— Ее называют так, потому что горячие газы из топливника «заходят» в колпаки и прогревают их. Основной массив печи прогревается здесь, — указывает преподаватель Валентин Ткаченко на пустые пространства внутри печи.

Он приподнимает решетку.

— Тут — зольник, сюда падают прогоревшие дрова, — продолжает Валентин. — Потом прочистные дверцы открывают и вычищают золу.

Уже готов фундамент, рядом лежат шесть кирпичей, чугунные дверцы... Конструкция станет вдвое выше. Мы займемся возведением топливника — это камера из белого огнеупорного кирпича, куда будут закладывать дрова. По словам Валентина Ткаченко, чтобы построить ее, нужна неделя.

Собираю волосы в хвост, надеваю перчатки и респиратор. Первое задание — промазать ряд кирпичей глиняным раствором. Следуя указаниям, набираю на мастерок смесь из стоящего рядом ведра, промазываю ею части конструкции. Сверху укладываю кирпичи.

— Промазывайте так, чтобы глина впиталась в швы, в поры. Лишнее убирайте. Как будто масло на хлеб мажете, — улыбается педагог.

Постукиваю по кирпичам молотком, чтобы встали плотнее. Теперь Валентин учит пользоваться уровнем (измерительным инструментом. — «ВМ»). Важно, чтобы все линии и углы устанавливаемой нами топливной дверцы были идеально ровными. Это можно определить по положению пузырька в прозрачной колбе прибора.

Чтобы работать с железом, которое тоже применяют при кладке печей, используют угловую шлифовальную машину — «болгарку». Мне предлагают распилить одну из металлических деталей. Надеваю защитные очки. Провожу инструментом по железу... Резкий громкий звук, летящие во все стороны искры... Красивая все-таки работа у печника! И, кажется, все-таки мужская.

— Женщины-печники тоже существуют, — замечает мастер. — У них, как правило, есть подмастерье, который помогает носить тяжести.

По его словам, технологии кладки русской печи почти не меняются последние 100 лет. Такая же ситуация с «голландками», служащими для обогрева, и «шведками» — отопительно-варочными печами.

— Тот же красный кирпич, глина… Внутри — клиновидный огнеупорный кирпич. Как была печка русская сводом, так и осталась, — рассказывает Валентин Ткаченко, пока я осматриваю результат своей работы «болгаркой». Теперь учимся класть дымоход — десятиметровую башню из кирпичей.

Дело постепенно продвигается, а Валентин Ткаченко заманивает меня на курсы.

— Приходите к нам, научим работать руками. Женщины могут класть прекрасные печи, — говорит преподаватель и вдруг замечает ошибку: — Здесь плохо промазали. В эту дырку будет проходить дым.

Он берет мастерок и показывает, как нужно. Оказывается, чтобы глина лежала плотно, нужно промазывать кирпичи в двух направлениях: и вверх, и вниз.

— Профессиональный шов — от трех до пяти миллиметров. Начинающим печникам мы даем поблажку: разрешаем класть слой потолще — до семи миллиметров, — продолжает Валентин.

Печь только кажется простой конструкцией, однако нюансов и тонкостей здесь масса. И такие требования — не прихоть заказчиков или мастеров, а вопрос безопасности.

— Печь — сложный агрегат. Чтобы она не дымила, чтобы люди не угорели, тяга должна быть хорошая. Невозможны и прогары, через которые огонь может проникнуть в помещение. Все должно быть крепко, надежно, — рассказывает Валентин, осматривая строение. — Печник должен быть высококвалифицированным специалистом, иначе он подвергает опасности людей.

Представьте, одна маленькая ошибка может обернуться трагедией. Сосредотачиваюсь на работе, проверяю каждый шов и даже прошу преподавателя не отвлекать меня. Я ведь важным делом занята!

ФАКТЫ

— В древности наши предки использовали печь в первую очередь для обогрева дома. Топить ее начинали в середине октября, а заканчивали в мае.

— Русская печь символизировала жизнь, являясь олицетворением женщины. Крестьянки рожали на ней детей.

— Сидеть на печи во время выпечки хлеба считалось у славян плохой приметой.

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