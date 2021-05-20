Музыкальные школы стали доступнее

Москвичка Таисия Золотухина на уроке фортепиано в столичном Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота» — эти строчки из стихотворения Агнии Барто известны всем. Потому что еще с давних времен детей отдавали в разные секции, а особенной популярностью всегда пользовались занятия музыкой. Эта традиция сохраняется и сегодня.

Учиться игре на музыкальных инструментах в детстве было популярно еще в XIX веке. По словам москвоведа и историка Александра Васькина, в те времена музыкальное образование было доступно только обеспеченным семьям.

— Считалось, что ребенок должен получить многогранное образование. Не только уметь читать, считать, но и музицировать, — рассказал историк.

По его словам, в доме москвичей обязательно был музыкальный инструмент. Причем братья и сестры могли играть на разных инструментах: один на скрипке, другой на пианино.

— Это связано с тем, что тогда были очень популярны домашние оркестры, — пояснил Александр Васькин. — И часто устраивались семейные концерты.

Музыкальных школ до конца XIX века не было. Родители нанимали преподавателей, которые приходили заниматься с детьми.

— Только в 1866 году была открыта Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, где стали давать профессиональное музыкальное образование, — добавил москвовед.

Среди простого народа тоже была популярна игра на инструментах, только, в отличие в интеллигенции, это были гармошки и балалайки.

Более доступным музыкальное образование стало в XX веке. Стали появляться специальные школы и студии.

В Главархиве столицы говорят, что музыкальные школы и кружки стали очень популярны у советских людей в годы войны.

— 13 марта 1943 года было принято решение о расширении сети музыкальных школ в Москве. Школы открылись сразу в восьми районах города. Это решение было направлено не только на то, чтобы помочь творчески одаренным детям развить свои способности, но и способствовало сокращению детской беспризорности. Помимо этого, музыкальные школы предлагали детям сделать первый шаг на пути к будущей профессии. А их учащиеся организовывали концерты в военных госпиталях, поддерживали боевой дух раненых бойцов, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в марте 1944 года вышло постановление о создании в Москве Музыкально-педагогического института имени Гнесиных на улице Воровского, а двумя годами позже туда переехали старшие классы школы-десятилетки для одаренных детей и музыкальное училище.

— В 1950–1960-х годах музыкальное образование стало еще более популярным. В квартирах стали все чаще появляться пианино, — отметил Александр Васькин. — Обуение в специальной школе стоило 25 рублей в месяц.

В те годы были очень распространены Дворцы пионеров, которые были в каждом районе Москвы. Они есть и сегодня. Как и раньше, там можно найти кружок на любой вкус. По словам директора Дворца творчества детей и молодежи «Восточный» Анны Гурченковой, музыкальные занятия традиционно пользуются большой популярностью.

— Так было и полвека назад, когда наш дворец только открылся, и сегодня. Порядка тридцати пяти процентов обучающихся у нас выбирают именно музыкальное направление, — отметила она.

Во дворце можно позаниматься вокалом, научиться играть на фортепиано, скрипке, барабанах, калимбе и других инструментах, изучить нотную грамоту.

— Занятия музыкой помогают детям развиваться, появляется тяга к прекрасному,— считает Анна Гурченкова.

При этом заставлять ребенка через силу учиться играть на инструменте не стоит. Такого мнения придерживается москвичка Елена Золотухина — ее дочка ходит в музыкальную школу и во Дворец вокала.

— Это было полностью желание Таисии, которое я поддержала, — поделилась она.

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