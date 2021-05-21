Ремонтный бум в Москве продолжается

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В столичных новостройках продолжают жужжать дрели и плиткорезы! А в строительных гипермаркетах растянулись длинные очереди. Это значит, что ремонтный бум, последовавший за бумом ипотечным, продолжает набирать обороты. Это подтверждается исследованием специалистов МТС Банка, которое проводилось в Москве и Московской области в январе — апреле 2020–2021 годов.

В прошлом году ипотечный рынок в стране рос опережающими темпами. Тенденция сохраняется и сейчас. Согласно исследованию кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА», всего за этот период банки выдали более 1,7 миллиона жилищных займов. Их общая сумма превысила 4,3 миллиона рублей, что составляет абсолютный рекорд для нашей страны, и побила показатели 2018 года. Аналитики сходятся на том, что причиной «ипотечного бума» стала запущенная правительством России программа льготной ипотеки, призванная поддержать отрасль в непростые месяцы коронакризиса.

Абсолютным рекордсменом по объему и суммам кредитов стал Московский регион.

Расчет сработал, и мощная господдержка дала толчок к развитию не только девелопмента, но и сопутствующих сфер и услуг. Тенденция сохраняется и сейчас: за первые четыре месяца 2021 года жители Москвы и Подмосковья не только продолжили скупать заветные квадратные метры. Согласно аналитике, риелторы за январь — апрель получили в 2,6 раза больше платежей, чем годом ранее. В 2,2 раза чаще москвичи платили фирмам, занимающимся уборкой помещений и вывозом мусора. Ремонтники и отделочники тоже, скорее всего, не остались внакладе — количество платежей за их услуги выросло на 82 процента по сравнению с 2020-м. Также сопоставимо вырос спрос на товары для дома, бытовую технику и мебель. Эксперты МТС банка особо подчеркивают, что вслед за спросом подтянулись и цены, поскольку, если сравнивать средние чеки, то они выросли на 10–15 процентов при сопоставимых объемах и позициях покупок. В то же время в прошлом коронавирусном году чек, напротив, снижался.

Кстати, интересный факт: согласно исследованию госкорпорации ДОМ.РФ, впервые за долгие годы на российском строительном рынке возник дефицит жилья высокой степени готовности. В столице и окрестностях на 1 января 2021 года было распродано до 79 процентов таких квартир. Пока спрос не думает спадать. Рынок подогревают слухи о возможном скором сворачивании программы льготного ипотечного кредитования — все, у кого есть хотя бы небольшая возможность, стараются купить заветные столичные квадратные метры.