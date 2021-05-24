Кому доверить сервис оргтехники

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Каждой современной компании требуется в офисе определенное количество оргтехники. С ее помощью различная документация копируется, тиражируется и передается другим сотрудникам фирмы. Однако со временем оргтехника может начать выходить из строя. Особенно неприятно, когда это происходит в самый неподходящий момент — например, во время составления бухгалтерской полугодовой или годовой отчетности.

Ремонт и сервис оргтехники, конечно, лучше не проводить самостоятельно, а доверить обученным специалистам. На сегодняшний день такие услуги предоставляют как сервисные центры, так и частники. К кому обратиться решать руководителю компании. Однако если у фирмы большое количество оргтехники, то лучше сделать выбор в пользу сервисного центра.

Виды оргтехники для офиса

— носители информации;

— устройства для изготовления и составления документов;

— средства для поиска, хранения и передачи документов;

— устройства для обработки документации;

— иная офисная оргтехника (к ней относятся: проекторы, сканеры и аксессуары для компьютеров).

Особенности сервисного обслуживания

Сервисное обслуживание оргтехники, в частности, подразумевает проведение таких работ, как ежемесячная чистка компонентов. Кроме того, специалисты сервисного центра могут проводить устранение неисправностей и повышение производительности.

При необходимости они также сделают полноценный ремонт и проведут замену деталей в том или ином устройстве. Наконец, часто сервисные центры организуют обновление расходных материалов в офисе компании-клиента.

Плюсы технического обслуживания организационной техники

Обеспечение бесперебойной работы офиса в любое время. Исключение каких-либо форс-мажоров, особенно в отчетные периоды в офисе компании-клиента. Небольшая стоимость за регулярное сервисное обслуживание по сравнению с дорогостоящим неожиданным ремонтом одного или сразу нескольких устройств. Обеспечение надежной работы устройств, сокращение расхода материалов и увеличение срока службы техники.

Как выбрать сервисный центр оргтехники?

Во-первых, следует обратить внимание на опыт работы данного сервисного центра на рынке. Не лишним будет почитать отзывы предыдущих или текущих клиентов о компании в интернете. Обычно в таких комментариях описаны условия работы и предупреждения потенциальным заказчикам.

Во-вторых, необходимо уточнить, насколько законно работает организация: заключает ли она с клиентами официальный договор, не обманывает ли клиентов и другие подобные моменты.

В-третьих, немаловажным фактором является стоимость услуг. Узнать цены можно заранее на сайте сервисного центра или у менеджера компании по телефону.

Наконец, в-четвертых, рекомендуется уточнить, какие услуги будут предоставляться в дополнение к основному договору, а за какие придется дополнительно заплатить. К ним, например, могут относиться консультации или аудит оборудования.

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