Представь себе домик у моря: запомнить нужную информацию помогут хитрые методы

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На днях ученые из Мельбурна нашли самый эффективный метод запоминания информации, которым пользовались еще австралийские аборигены. «Вечерка» узнала подробности и собрала лучшие способы не забывать ничего важного.

Сам себе рассказчик

Специалисты из университета Монаша в Мельбурне провели эксперимент. Ученые отобрали из числа студентов-медиков 76 человек и разделили их на три группы и поставили непростую задачу: за 30 минут запомнить названия разных видов бабочек на английском языке. Например, admiral, patch, copper и другие. Лучше всего справились студенты, использующие повествовательный метод запоминания австралийских аборигенов.

Его суть заключается в запоминании информации через истории. Студенты прогуливались по саду и сочиняли рассказ. В повествование вплетаются как слова, которые необходимо запомнить, так и окружение. Историю нужно повторить несколько раз. При необходимости проще будет вспомнить рассказ и извлечь из него названия бабочек. Еще такой метод хорошо подойдет для того, чтобы запомнить людей из нового окружения и их привычки. Коллег по работе можно сделать персонажами выдуманной истории.

Архитектор памяти

Самый распространенный метод запоминания называется «Дворец памяти». Эта техника считается самой успешной и эффективной. Нужно представить некое пространство — это не обязательно будет дворец. Подойдет хоть однокомнатная квартира, хоть домик у моря. Затем надо мысленно наполнить это пространство вещами. Каждый предмет должен ассоциироваться с тем словом, которое необходимо запомнить. Например, для бабочки admiral хорошо подойдет морская фуражка на вешалке или модель корабля на полке.

Если нужно запомнить цифры, можно подобрать ассоциацию по внешнему виду. Двойка — лебедь. Ноль — зеркало. Чтобы запомнить число 20, достаточно «поместить» в вашей «комнате» статуэтку лебедя, смотрящего в зеркало.

Ментальный картограф

Метод «Ментальной карты» придумал британский психолог Тони Бьюзен. Он хорошо подойдет для того, чтобы запомнить большой объем информации, например, текст речи, параграф учебника и так далее. На большом листе в центре нужно написать слово или нарисовать символ, который обозначает весь материал. Затем от центра к краям надо расположить блоки информации.

Это могут быть, например, названия глав. Когда рисунок будет закончен, перед вами окажется ментальная карта материала. С ее помощью вы с легкостью сможете вспомнить содержание каждой части учебника, а значит, и восстановить его содержание целиком.

Больше практики

Преподаватель мнемотехники (разных способов запоминания. — «МВ») Гаяне Курятова утверждает, что разобраться в своей памяти способен любой. Ограничением может выступить только возраст.

— Обучать методам мнемотехники неэффективно детей до 10 лет, — комментирует эксперт. — Это слишком рано. Ведь все техники очень сильно связаны с ассоциациями. А у ребят еще не такой богатый жизненный опыт. В остальном никаких преград для изучения нет. Главное — практиковаться. Я вот могу сказать, что уже автоматически заполняю свой «Дворец памяти», когда изучаю что-то новое.

ТОЛЬКО ВАЖНОЕ

Кажется, что запоминать большие объемы информации — это тяжело. Однако для нашего мозга также непросто эти данные потом забывать. Согласно исследованиям мозг постоянно создает новые нейроны. Они встраиваются в уже существующие цепочки и «перезаписывают» нашу память.

Так, сначала стираются детали, затем большая часть памяти об одном периоде сокращается до воспоминаний о паре самых ярких моментов. Ученые Пол и Блейк Ричардс считают, что механизм забывания нужен для выживания человека. Мозг избавляется от устаревшей, а значит, непригодной для принятия решений информации. В сложных условиях человеку нужны только самые необходимые данные для принятия рациональных решений. Такой же принцип сейчас использует искусственный интеллект для обучения. Важные данные обобщаются, а детали стираются.

КСТАТИ

В Книгу рекордов Гиннесса дважды попадал россиянин Самвел Гарибян. В 1990 году ему удалось запомнить тысячу слов с переводом с 10 разных языков. В 2000 году ему удалось запомнить две тысячи слов на русском языке.

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