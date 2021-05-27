Встречаем праздник детства в «КидсСити»

Фото предоставлено пресс-службой «КидсСити»

«КидсСити» снова собирает друзей и приглашает всех на праздник детства и радости 1 июня — в честь Дня защиты детей и трехлетия Города профессий. Гостей ждет интерактивная программа: задания от известных героев, интеллектуальные игры, захватывающее бумажное шоу и грандиозная дискотека.

Во время увлекательной квест-программы всем участникам предстоит пройти разные интересные испытания, которые проведут Тролль, Богатырь и другие сказочные персонажи — каждый по своему маршруту. Только выполнив все задания и разгадав все загадки, ребята получат «золотые» билеты для праздничной лотереи с замечательными призами. Ну а помогут достичь цели, как всегда, смекалка и хорошее настроение!

Фото: Пресс-служба «КидсСити»

Фото: Пресс-служба «КидсСити»

Куда отправиться и как пройти путь приключений — гости решат сами. В любой момент можно будет сделать перерыв и выбрать занятие в любой точке роста и познакомиться с профессией. В «КидсСити» создано 50 уникальных локаций и проводится более 150 мастер-классов!

Начнутся все приключения по традиции — с волшебной телепортации, а кульминацией станут дискотека и бумажное шоу на главной городской площади! Открытие праздника — в 12:00. «КидсСити» ждет встречи!

На правах рекламы