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Столичные колледжи дают студентам отличные знания
Преподаватель Георгий Мирошниченко обучает студентку Ксению Морозову основам видеосъемки / Фото: Из личного архива Георгия Мирошниченко

Столичные колледжи дают студентам отличные знания

Марьяна Шевцова

Общество

В Москве определили победителя конкурса «Мастер года» — им стал преподаватель Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Георгий Мирошниченко. 26 мая с ним пообщалась «Вечерняя Москва».

— Георгий Игоревич, расскажите, почему вы решили принять участие в конкурсе?

— Поучаствовать решил потому, что любой конкурс — это возможность показать свои лучшие стороны и поучиться у других чему-то новому. В результате это выводит тебя на новый, качественно более высокий уровень владения профессией.

— Как проходили состязания?

— Нужно было подготовить два видеоролика, один из которых — самопрезентация, а второй — открытый урок по предмету, который я преподаю в колледже, в моем случае — видеопроизводство. В качестве темы урока я выбрал создание 15-секундного рекламного ролика, и мы со студентами разбирались, как правильно снимать такое видео, изучали тонкости монтажа. Для меня это было не сложно, потому что я очень много работаю с камерой.

— Как давно работаете в системе образования?

— С 2005 года. Сначала меня пригласили на работу в качестве инженера, а потом я стал преподавать видеопроизводство, которое включает в себя три блока: режиссура, операторская работа и монтаж. Подчеркну, что я не теоретик, а практик. Я уже 18 лет занимаюсь видеопроизводством и тесно взаимодействую со студиями и компаниями, которые создают различные видео, фильмы и рекламные ролики. Мне кажется, в этом мое преимущество — я могу дать ребятам реальные практические знания, потому что сам снимаю, режиссирую и монтирую. А это значит, что после выпуска из колледжа студенты смогут сразу же пойти работать в индустрию.

— То есть знаний, полученных в колледже, достаточно?

— Я считаю, что да. Безусловно, продолжать учиться дальше или нет — индивидуальный выбор каждого. Но в нашем колледже есть все необходимое, чтобы обучиться видеопроизводству. У нас оборудована своя студия, закуплено профессиональное современное оборудование — видеокамеры, петлички, микрофоны, звуковые и световые приборы, штативы. Наш колледж идет в ногу со временем и старается сделать все, чтобы обучение в нем было на высшем уровне!

— Современный мастер — это...

— Профессионал, который может помочь каждому обучающемуся найти путь к реализации, яркий и харизматичный человек, который умеет заинтересовать, а также опытный коммуникатор.

СПРАВКА

Конкурс «Мастер года» среди мастеров производственного обучения образовательных организаций России проводится с целью развития кадрового потенциала системы среднего профессионального образования. В региональном этапе конкурса приняли участие более 100 педагогов.

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